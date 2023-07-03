Чем полезны кабачки, кому они противопоказаны

Чем полезны кабачки, а кому они противопоказаны, рассказываем в материале ТСН.ua.
Молодые кабачки в народе часто называют природным лекарством. По количеству полезных свойств кабачок сравнивают с огурцом или зеленым листовым салатом. Полезные свойства кабачков используются в самых разных сферах. Даже в косметологии семена кабачков активно применяют в составе кремов, не говоря уже о народной медицине.
Польза кабачков
- Употребление кабачков не вызывает раздражения желудка и кишечника, поэтому они полезны для людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом. Их можно употреблять даже при обострении проблем с пищеварением, когда нужна медицинская диета.
- Кабачок содержат калий, который необходим для работы сердечной мышцы, а также при восстановлении после болезней.
- Кабачки рекомендуют употреблять при гипертонии.
- Кабачки полезны при заболеваниях печени.
- Сок кабачков способен успокоить нервную систему, ведь он содержит важное для ее здоровья сочетание витамина В6 и магния.
- Кабачки – отличное мочегонное средство, хорошо помогающее при отеках.
- Кабачок обладает противоаллергическими свойствами.
- Сахар и микроэлементы, содержащиеся в кабачках, полезны для диабетиков.
- Свойство кабачков, способствующее выведению из организма избытка соли, полезно при артритах. Регулярное употребление кабачков помогает улучшить работу суставов.
- 100 г кабачка обеспечивают дневную потребность организма в кремнии. Этот компонент участвует в выработке коллагена в организме, который отвечает за упругость кожи и здоровье суставов.
- Еще одно преимущество и польза кабачков – содержимое кобальта. Этот микроэлемент участвует в обмене веществ и синтезе аминокислот, а также требуется для здоровья поджелудочной железы.
- Кабачок – хорошее очистительное средство. Чтобы освободить организм от шлаков, достаточно в течение недели ежедневно употреблять 200 г кабачков.
- Кабачок выводит излишнюю жидкость из организма, помогает женщинам бороться с такой проблемой, как целлюлит. Кабачок является одним из популярных диетических низкокалорийных продуктов – в 100 граммов кабачков всего лишь 24 килокалории.
Польза кабачков для женщин
Кабачок положительно влияет на репродуктивную систему, улучшает работу яичников, уменьшает воспалительные процессы в органах малого таза, уменьшает боль во время критических дней. Женщинам, страдающим во время менопаузы от перепадов настроения, употребление кабачков поможет нормализовать состояние организма, повысит гемоглобин.
Кабачки – польза для мужчин
Для репродуктивной системы мужчин кабачок тоже не менее полезен Он нормализует потенцию, повышает уровень тестостерона, возвращает мужскую силу, помогает избежать многих урологических проблем.
Польза кабачков для беременных и детей
Кабачок содержит практически все, что нужно для здоровья ребенка и будущей матери. Витамин А отвечает за формирование всех органов и систем ребенка, витамины группы B влияют на развитие центральной нервной системы плода, улучшают нервную систему ребенка. Витамин С укрепляет иммунную систему, помогает бороться с вирусами. Кальций улучшает состояние зубов, ногтей и волос. Калий и натрий нормализуют водный баланс и выводят излишнюю жидкость, что обычно актуально для беременных. Магний укрепляет сердечно-сосудистую систему. Пектин положительно влияет на работу кишечника, улучшая его перистальтику. Для детей в раннем возрасте, часто страдающих запорами, кабачок нужно регулярно добавлять в ежедневный рацион.
Вред и противопоказания к употребление кабачков
Этот полезный продукт природы практически не имеет противопоказаний.
- Желательно проконсультироваться с врачом при болезнях почек (этот овощ обладает легкими мочегонными свойствами, а при болезнях мочевыделительной системы такое свойство не всегда полезно). Если у вас камни в почках или желчном – сок из кабачков пить нельзя.
- Не стоит потреблять сырые кабачки при гастритах и язвах (термически обработанные – можно). Не стоит злоупотреблять кабачками при склонности к послаблениям, а при диарее вообще забудьте о кабачках – в них много клетчатки, которая усугубит ситуацию.
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