Чем полезны кабачки, кому они противопоказаны

Чем полезны кабачки, а кому они противопоказаны, рассказываем в материале ТСН.ua.

Молодые кабачки в народе часто называют природным лекарством. По количеству полезных свойств кабачок сравнивают с огурцом или зеленым листовым салатом. Полезные свойства кабачков используются в самых разных сферах. Даже в косметологии семена кабачков активно применяют в составе кремов, не говоря уже о народной медицине.

Польза кабачков

Употребление кабачков не вызывает раздражения желудка и кишечника, поэтому они полезны для людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом. Их можно употреблять даже при обострении проблем с пищеварением, когда нужна медицинская диета. Кабачок содержат калий, который необходим для работы сердечной мышцы, а также при восстановлении после болезней. Кабачки рекомендуют употреблять при гипертонии. Кабачки полезны при заболеваниях печени. Сок кабачков способен успокоить нервную систему, ведь он содержит важное для ее здоровья сочетание витамина В6 и магния. Кабачки – отличное мочегонное средство, хорошо помогающее при отеках. Кабачок обладает противоаллергическими свойствами. Сахар и микроэлементы, содержащиеся в кабачках, полезны для диабетиков. Свойство кабачков, способствующее выведению из организма избытка соли, полезно при артритах. Регулярное употребление кабачков помогает улучшить работу суставов. 100 г кабачка обеспечивают дневную потребность организма в кремнии. Этот компонент участвует в выработке коллагена в организме, который отвечает за упругость кожи и здоровье суставов. Еще одно преимущество и польза кабачков – содержимое кобальта. Этот микроэлемент участвует в обмене веществ и синтезе аминокислот, а также требуется для здоровья поджелудочной железы. Кабачок – хорошее очистительное средство. Чтобы освободить организм от шлаков, достаточно в течение недели ежедневно употреблять 200 г кабачков. Кабачок выводит излишнюю жидкость из организма, помогает женщинам бороться с такой проблемой, как целлюлит. Кабачок является одним из популярных диетических низкокалорийных продуктов – в 100 граммов кабачков всего лишь 24 килокалории.

Польза кабачков для женщин

Кабачок положительно влияет на репродуктивную систему, улучшает работу яичников, уменьшает воспалительные процессы в органах малого таза, уменьшает боль во время критических дней. Женщинам, страдающим во время менопаузы от перепадов настроения, употребление кабачков поможет нормализовать состояние организма, повысит гемоглобин.

Кабачки – польза для мужчин

Для репродуктивной системы мужчин кабачок тоже не менее полезен Он нормализует потенцию, повышает уровень тестостерона, возвращает мужскую силу, помогает избежать многих урологических проблем.

Польза кабачков для беременных и детей

Кабачок содержит практически все, что нужно для здоровья ребенка и будущей матери. Витамин А отвечает за формирование всех органов и систем ребенка, витамины группы B влияют на развитие центральной нервной системы плода, улучшают нервную систему ребенка. Витамин С укрепляет иммунную систему, помогает бороться с вирусами. Кальций улучшает состояние зубов, ногтей и волос. Калий и натрий нормализуют водный баланс и выводят излишнюю жидкость, что обычно актуально для беременных. Магний укрепляет сердечно-сосудистую систему. Пектин положительно влияет на работу кишечника, улучшая его перистальтику. Для детей в раннем возрасте, часто страдающих запорами, кабачок нужно регулярно добавлять в ежедневный рацион.

Вред и противопоказания к употребление кабачков

Этот полезный продукт природы практически не имеет противопоказаний.

Желательно проконсультироваться с врачом при болезнях почек (этот овощ обладает легкими мочегонными свойствами, а при болезнях мочевыделительной системы такое свойство не всегда полезно). Если у вас камни в почках или желчном – сок из кабачков пить нельзя.

Не стоит потреблять сырые кабачки при гастритах и язвах (термически обработанные – можно). Не стоит злоупотреблять кабачками при склонности к послаблениям, а при диарее вообще забудьте о кабачках – в них много клетчатки, которая усугубит ситуацию.

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