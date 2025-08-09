Что будет с организмом, если каждый день есть оливки / © unsplash.com

Как сообщает издание Pinkvilla, регулярное употребление оливок может иметь целый ряд положительных эффектов для организма.

Прежде всего благодаря содержанию пищевых волокон оливки поддерживают здоровое пищеварение. Нерастворимые волокна облегчают работу кишечника и эффективно устраняют запоры, выступая естественным слабительным средством. В то время как растворимые волокна действуют как пребиотики — они питают полезную микрофлору кишечника, играющую ключевую роль в укреплении иммунитета, стабилизации уровня глюкозы в крови, противодействии патогенам и общему поддержанию здоровья пищеварительной системы.

К тому же, оливки испытывают молочнокислое брожение, в результате чего становятся богатым источником пробиотиков. Эти полезные бактерии способствуют сбалансированной работе пищеварительных ферментов и помогают сдерживать размножение вредных микроорганизмов в кишечнике.

Оливки также ценятся за мощные антиоксидантные свойства. Благодаря высокому содержанию витаминов E, C, каротиноидов и природного соединения олеокантала (действующего подобно ибупрофену), они защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это способствует замедлению процессов старения, снижению риска онкологических болезней, предотвращению воспалений, защите печени и профилактике возрастных патологий — в частности сердечно-сосудистых недугов и болезни Альцгеймера.

Полезные жиры, содержащиеся в оливках, в частности олеиновая кислота, являются источником мононенасыщенных жирных кислот. В сочетании с полифенолами, витамином E и другими липидными компонентами эти жиры снижают уровень “плохого” холестерина и уменьшают воспалительные процессы в организме.

Кроме того, антиоксидант олеуропеин, в значительном количестве присутствующий в оливках, способен тормозить рост раковых клеток, что свидетельствует о потенциале этого плода в онкопрофилактике.

Не менее впечатляют и преимущества для внешнего облика. В ходе исследований установлено, что оливки положительно влияют на состояние кожи и волос: они увлажняют, разглаживают кожу, способствуют уменьшению акне и предотвращают образование рубцов. Эти характеристики обеспечиваются благодаря наличию ценных жиров и витаминов C, E и K.