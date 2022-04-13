Чем заменить средства гигиены, бытовую химию в условиях войны

Даже когда нет доступа к привычным средствам гигиены или бытовой химии всегда можно найти альтернативу. ТСН.ua собрала самые популярные средства, которые помогут следить за гигиеной в условиях войны и заменят зубную пасту, шампунь, крем для тела, средства для мытья посуды
Если нет привычной зубной пасты, чем почистить зубы
- Использовать активированный уголь. Растолочь таблетки и с помощью зубной щетки с нанесенной угольной пылью почистить зубы.
- Почистить зубы густы раствором пищевой соды, нанесенной на зубную щетку.
- То же сделать с солью - растворить соль с водой и намочить щетку.
- Использовать для чистки мыло из натуральных ингредиентов или хозяйственное мыло.
- Если есть под рукой любые эфирные травы, например мята, гвоздика, шалфей, корень аира, чабрец пожевать их, после чего пройтись зубной щеткой.
- Если вообще ничего не имеет, можно почистить зубы смоченной в воде щеткой.
Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта достаточно подержать натощак минут 10 ложку масла, лучше оливкового. А если нет, можно и подсолнечного.
Чем помыть волосы вместо шампуня
- Пищевой содой, одну столовую ложку которой развести в стакане воды. Нанести на волосы, после чего смыть.
- Яичными желтками, взбитые желтки нанести на волосы, помассировать и смыть.
- Ржаной хлеб размочите и нанесите на волосы. После использования хорошо промыть волосы.
- Горчицей хорошо мыть жирные волосы. Одну ложку сухой горчицы развести в стакане воды, протереть корни волос и быстро смыть теплой водой. Горчицу нужно использовать очень осторожно и только в том случае, если на коже не имеет никаких трещин и раздражений.
- Корицей, разведенной до консистенции сметаны, смазать корни волос и смыть теплой водой.
- Кефиром хорошо помыть сухие волосы.
Если нет дезодоранта
- Разведенной в воде содой протирать подмышки, раствор защитит кожу от бактерий на целый день.
- Если на коже нет раздражений и повреждений можно использовать раствор лимонного сока.
- Можна использовать детскую присыпку или тальк.
- Кукурузный крахмал действует подобно тальку.
- Можно приготовить отвар на основе ромашки. Настоять 50 г ромашки на одном литре воды, добавить соды и этим раствором протирать влагалище. Освежает и дезинфицирует.
Чем заменить средство для мытья посуды
- Мыльным раствором хозяйственного мыла.
- Сухой горчицей разведенной в воде.
- Содой.
- Для кастрюль и сковородок хорошо подойдет раствор уксуса.
Чем заменить стиральный порошок
- Горчичный порошок подходит для всех видов тканей, можно стирать руками или добавлять 50 г в стиральную машину.
- Средством для мытья посуды. Обработать им предварительно пятно на ткани, а затем добавить немного в самую стиральную машинку. Также моющие средства эффективны при ручной стирке.
- Грязные вещи замочить в воде с натертым хозяйственным мылом. Затем вымыть и хорошо прополоскать.
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