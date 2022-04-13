Чем заменить средства гигиены, бытовую химию в условиях войны

Даже когда нет доступа к привычным средствам гигиены или бытовой химии всегда можно найти альтернативу. ТСН.ua собрала самые популярные средства, которые помогут следить за гигиеной в условиях войны и заменят зубную пасту, шампунь, крем для тела, средства для мытья посуды

Если нет привычной зубной пасты, чем почистить зубы

Использовать активированный уголь. Растолочь таблетки и с помощью зубной щетки с нанесенной угольной пылью почистить зубы.

Растолочь таблетки и с помощью зубной щетки с нанесенной угольной пылью почистить зубы. Почистить зубы густы раствором пищевой соды , нанесенной на зубную щетку.

, нанесенной на зубную щетку. То же сделать с солью - растворить соль с водой и намочить щетку.

- растворить соль с водой и намочить щетку. Использовать для чистки мыло из натуральных ингредиентов или хозяйственное мыло .

. Если есть под рукой любые эфирные травы, например мята, гвоздика, шалфей, корень аира, чабрец пожевать их, после чего пройтись зубной щеткой.

пожевать их, после чего пройтись зубной щеткой. Если вообще ничего не имеет, можно почистить зубы смоченной в воде щеткой.

Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта достаточно подержать натощак минут 10 ложку масла, лучше оливкового. А если нет, можно и подсолнечного.

Чем помыть волосы вместо шампуня

Пищевой содой , одну столовую ложку которой развести в стакане воды. Нанести на волосы, после чего смыть.

, одну столовую ложку которой развести в стакане воды. Нанести на волосы, после чего смыть. Яичными желтками , взбитые желтки нанести на волосы, помассировать и смыть.

, взбитые желтки нанести на волосы, помассировать и смыть. Ржаной хлеб размочите и нанесите на волосы. После использования хорошо промыть волосы.

размочите и нанесите на волосы. После использования хорошо промыть волосы. Горчицей хорошо мыть жирные волосы. Одну ложку сухой горчицы развести в стакане воды, протереть корни волос и быстро смыть теплой водой. Горчицу нужно использовать очень осторожно и только в том случае, если на коже не имеет никаких трещин и раздражений.

хорошо мыть жирные волосы. Одну ложку сухой горчицы развести в стакане воды, протереть корни волос и быстро смыть теплой водой. Горчицу нужно использовать очень осторожно и только в том случае, если на коже не имеет никаких трещин и раздражений. Корицей , разведенной до консистенции сметаны, смазать корни волос и смыть теплой водой.

, разведенной до консистенции сметаны, смазать корни волос и смыть теплой водой. Кефиром хорошо помыть сухие волосы.

Если нет дезодоранта

Разведенной в воде содой протирать подмышки, раствор защитит кожу от бактерий на целый день.

протирать подмышки, раствор защитит кожу от бактерий на целый день. Если на коже нет раздражений и повреждений можно использовать раствор лимонного сока .

. Можна использовать детскую присыпку или тальк .

. Кукурузный крахма л действует подобно тальку.

л действует подобно тальку. Можно приготовить отвар на основе ромашки. Настоять 50 г ромашки на одном литре воды, добавить соды и этим раствором протирать влагалище. Освежает и дезинфицирует.

Чем заменить средство для мытья посуды

Мыльным раствором хозяйственного мыла .

. Сухой горчицей разведенной в воде.

разведенной в воде. Содой .

. Для кастрюль и сковородок хорошо подойдет раствор уксуса.

Чем заменить стиральный порошок

Горчичный порошок подходит для всех видов тканей, можно стирать руками или добавлять 50 г в стиральную машину.

подходит для всех видов тканей, можно стирать руками или добавлять 50 г в стиральную машину. Средством для мытья посуды. Обработать им предварительно пятно на ткани, а затем добавить немного в самую стиральную машинку. Также моющие средства эффективны при ручной стирке.

Обработать им предварительно пятно на ткани, а затем добавить немного в самую стиральную машинку. Также моющие средства эффективны при ручной стирке. Грязные вещи замочить в воде с натертым хозяйственным мылом. Затем вымыть и хорошо прополоскать.

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