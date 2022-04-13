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Чем заменить средства гигиены, бытовую химию в условиях войны

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Чем заменить средства гигиены, бытовую химию в условиях войны

чем заменить средства гигиены в условиях войны

Даже когда нет доступа к привычным средствам гигиены или бытовой химии всегда можно найти альтернативу. ТСН.ua собрала самые популярные средства, которые помогут следить за гигиеной в условиях войны и заменят зубную пасту, шампунь, крем для тела, средства для мытья посуды

Если нет привычной зубной пасты, чем почистить зубы

  • Использовать активированный уголь. Растолочь таблетки и с помощью зубной щетки с нанесенной угольной пылью почистить зубы.
  • Почистить зубы густы раствором пищевой соды, нанесенной на зубную щетку.
  • То же сделать с солью - растворить соль с водой и намочить щетку.
  • Использовать для чистки мыло из натуральных ингредиентов или хозяйственное мыло.
  • Если есть под рукой любые эфирные травы, например мята, гвоздика, шалфей, корень аира, чабрец пожевать их, после чего пройтись зубной щеткой.
  • Если вообще ничего не имеет, можно почистить зубы смоченной в воде щеткой.

Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта достаточно подержать натощак минут 10 ложку масла, лучше оливкового. А если нет, можно и подсолнечного.

Чем помыть волосы вместо шампуня

  • Пищевой содой, одну столовую ложку которой развести в стакане воды. Нанести на волосы, после чего смыть.
  • Яичными желтками, взбитые желтки нанести на волосы, помассировать и смыть.
  • Ржаной хлеб размочите и нанесите на волосы. После использования хорошо промыть волосы.
  • Горчицей хорошо мыть жирные волосы. Одну ложку сухой горчицы развести в стакане воды, протереть корни волос и быстро смыть теплой водой. Горчицу нужно использовать очень осторожно и только в том случае, если на коже не имеет никаких трещин и раздражений.
  • Корицей, разведенной до консистенции сметаны, смазать корни волос и смыть теплой водой.
  • Кефиром хорошо помыть сухие волосы.

Если нет дезодоранта

  • Разведенной в воде содой протирать подмышки, раствор защитит кожу от бактерий на целый день.
  • Если на коже нет раздражений и повреждений можно использовать раствор лимонного сока.
  • Можна использовать детскую присыпку или тальк.
  • Кукурузный крахмал действует подобно тальку.
  • Можно приготовить отвар на основе ромашки. Настоять 50 г ромашки на одном литре воды, добавить соды и этим раствором протирать влагалище. Освежает и дезинфицирует.

Чем заменить средство для мытья посуды

  • Мыльным раствором хозяйственного мыла.
  • Сухой горчицей разведенной в воде.
  • Содой.
  • Для кастрюль и сковородок хорошо подойдет раствор уксуса.

Чем заменить стиральный порошок

  • Горчичный порошок подходит для всех видов тканей, можно стирать руками или добавлять 50 г в стиральную машину.
  • Средством для мытья посуды. Обработать им предварительно пятно на ткани, а затем добавить немного в самую стиральную машинку. Также моющие средства эффективны при ручной стирке.
  • Грязные вещи замочить в воде с натертым хозяйственным мылом. Затем вымыть и хорошо прополоскать.

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