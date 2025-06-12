Полезный завтрак для женщин после 50 лет / © Unsplash

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Диетолог и автор книги "The Sports Nutrition Playbook" Эмми Гудзон рассказала, что в возрасте после 50 лет женщинам нужно есть на завтрак белковые продукты.

Как отмечает специалист, существуют определенные возрастные пороги. Когда человек их одолевает, то в его организме происходят серьезные изменения, влияющие на мышцы, кости, клетки. Конечно, невозможно полностью остановить процесс старения, но некоторые изменения в жизни и правильные привычки могут помочь сделать его менее драматичным.

Как объясняет Эмми Гудзон, если правильно составить свой рацион, можно обеспечить организм достаточным количеством витаминов и питательных веществ. А это, в свою очередь, помогает смягчить негативные последствия происходящих с возрастом изменений. Поэтому эксперт советует женщинам после 50 лет регулярно употреблять в пищу белок, как растительный, так и животный, потому что в этом возрасте организм уже теряет мышечную массу, а белок является лучшим продуктом для ее укрепления.

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Любой продукт с высоким содержанием белка является лучшей пищей для женщин, пересекших рубеж в 50 лет. По мере того как мы становимся старше, наше тело теряет примерно 2-3% мышечной массы на 10 лет жизни. И чтобы предотвратить это самое лучшее, что вы можете сделать, это потреблять высококачественный белок, особенно на завтрак.

Эксперт рекомендует начинать свой день с 25-30 г белка. Да, говорит Эмми, организм будет производить аминокислоту, которая необходима для поддержания мышечной массы. А еще возникает положительный "побочный" эффект – вы будете дольше ощущать сытость, а потому сможете продержаться без вредных для фигуры перекуса до обеда.

Гудзон советует присмотреться к таким вариантам завтрака, как греческий йогурт безвкусно с мюслями без сахара и половинкой банана, вареные яйца или омлет, бутерброд из цельнозернового хлеба с сыром, ветчиной и овощами.

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