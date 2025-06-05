Черешня при диабете: сладкое удовольствие с пользой или риском

Контроль порций. Это самое важное правило. Даже если черешня имеет низкий ГИ, большое количество ягод означает большее количество углеводов, что может привести к повышению уровня сахара в крови. Американская диабетическая ассоциация (ADA) рекомендует порцию примерно из 12-15 свежих черешен (или ½ стакана). Для кислой черешни порция может быть немного больше (до 1 стакана), поскольку она содержит меньше сахаров.

Лучшим выбором для людей с диабетом является свежая черешня. Также прекрасным вариантом будет замороженная черешня без добавленного сахара, поскольку она сохраняет все полезные свойства и не содержит лишних углеводов.

Иначе ситуация с сушеной черешней: ее следует употреблять с осторожностью и в очень ограниченных порциях. Это объясняется тем, что в процессе сушки ягоды становятся концентрированным источником сахаров и углеводов. К примеру, всего две столовые ложки сушеной черешни могут содержать столько же углеводов, сколько небольшое яблоко.

Консервированную черешню лучше вообще избегать. Она часто содержит добавленный сахар и сиропы, что значительно повышает ее гликемический индекс и делает его нежелательным для диабетического рациона.

Что касается черешневого сока, то он обычно не рекомендуется для диабетиков. При изготовлении сока ягоды лишаются ценной клетчатки, которая замедляет всасывание сахара. Это означает, что сок может вызвать быстрый скачок уровня глюкозы в крови. Если же вы все-таки решите его употребить, делайте это в очень малых порциях — не более ⅓ — ½ стакана.

Каждый организм реагирует на еду по-разному. Рекомендуется контролировать уровень сахара в крови до и через 1-2 часа после потребления небольшой порции черешни, чтобы понять, как она влияет на ваш организм. Это позволит определить вашу личную «безопасную» порцию.