Через несколько дней может быть критическое состояние: врач рассказал, как теперь распознать COVID-19

Через несколько дней может быть критическое состояние: врач рассказал, как теперь распознать COVID-19

Медик говорит, что больным коронавирусом нужно употреблять много жидкости.

Симптомы коронавируса несколько изменились, но основные остались стабильными – это кашель, повышенная температура, мышечная боль, осложненное дыхание, усталость.

Об этом сказал Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца в комментарии для "Коронавирус инфо".

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По его словам, во время последней волны меньше инфицированных теряют чувство обоняния и вкуса, чем раньше. Увеличилось количество случаев, когда пациенты жалуются на расстройства желудочно-кишечного тракта. Преимущественно, говорит врач, такой симптом чаще встречается у детей.

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"Многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить. Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости", — пояснил он.

Также врач рассказал, что из-за штамма "Дельта" состояние пациентов может очень резко ухудшиться и буквально через несколько дней из относительно стабильного перейти в критическое.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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