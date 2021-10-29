Через несколько дней может быть критическое состояние: врач рассказал, как теперь распознать COVID-19

Медик говорит, что больным коронавирусом нужно употреблять много жидкости.
Симптомы коронавируса несколько изменились, но основные остались стабильными – это кашель, повышенная температура, мышечная боль, осложненное дыхание, усталость.
Об этом сказал Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца в комментарии для "Коронавирус инфо".
По его словам, во время последней волны меньше инфицированных теряют чувство обоняния и вкуса, чем раньше. Увеличилось количество случаев, когда пациенты жалуются на расстройства желудочно-кишечного тракта. Преимущественно, говорит врач, такой симптом чаще встречается у детей.
Читайте также: "Реанимация – это конвейер для трупов": почему нужно вакцинироваться против COVID-19
"Многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить. Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости", — пояснил он.
Также врач рассказал, что из-за штамма "Дельта" состояние пациентов может очень резко ухудшиться и буквально через несколько дней из относительно стабильного перейти в критическое.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также:
- Одышка после коронавируса: врач Комаровский рассказал, норма ли это и что делать
- Во Львове от коронавируса поправилась 91-летняя женщина, которая имела стопроцентное поражение легких
- Человек с незначительным поражением легких умирает через 24 часа: врач из Львова об осложнениях COVID-19