Мощный источник витамина C. Черная смородина является одним из богатейших природных источников витамина C. В 100 граммах ягод содержится более 300% суточной нормы этого витамина, что в несколько раз превышает его содержание в цитрусовых. Витамин C является ключевым для укрепления иммунной системы, активно участвует в выработке коллагена (что важно для кожи, суставов и сосудов) и эффективно защищает клетки от оксидативного стресса, вызванного свободными радикалами.