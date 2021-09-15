Чернослив предотвращает сердечный приступ: новые факты о пользе сушеной сливы

Чернослив не просто поможет пищеварению, но и сохранит здоровыми кости и сердце. Пять-шесть штук чернослива в день - и вы в норме.

Чернослив рекомендуют при проблемах с кишечником — при метеоризме, ощущении тяжести, распирания и боли в животе.

Регулярное употребление чернослива может помочь предотвратить запор.

Это объясняется тем, что чернослив, или сушеная слива, является прекрасным источником клетчатки, которая помогает моторике кишечника.

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100-граммовая порция чернослива (около 10 шт.) Содержит около 7 г клетчатки и является ежедневной потребностью организма.

Согласно последним рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, женщинам рекомендуется потреблять от 22 до 28 г клетчатки, тогда как мужчины должны потреблять от 28 до 34 г клетчатки в день.

Чернослив способствует укреплению костей

"Клетчатка — лишь одна из многих важных преимуществ чернослива", — говорит научный сотрудник Кристофер Мор.

В одном исследовании, опубликованном в академическом журнале Osteoporosis International, ученые обнаружили, что ежедневное употребление пяти-шести чорносливин может помочь предотвратить потерю костной массы.

Это исследование особенно важно для женщин в постменопаузе, у которых снижен уровень эстрогена, что со временем усугубит низкую плотность костной ткани.

Мор специально исследовал потребления чернослива женщинами в постменопаузе, страдающих остеопорозом.

Те, кто потреблял пять-шесть штук чернослива в день за шесть месяцев, смогли предотвратить потерю минеральной плотности костей.

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Чернослив поможет сердцу

"Такое же количество чернослива (пять-шесть штук) улучшит факторы риска сердечных заболеваний и воспалений, поэтому чернослив должен быть постоянно в вашем рационе", — говорит исследователь.

Чернослив не просто поможет пищеварению, он также сохранит кости и предотвратит сердечные заболевания.

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