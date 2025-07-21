Четыре фазы менструального цикла: особенности каждой из них, как они влияют на настроение и самочувствие

Как менструальный цикл влияет на самочувствие женщины / © unsplash.com

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Как только женщина начинает жить в ритме со своим циклом, она начинает лучше понимать себя, свои потребности и более эффективно работать со своим телом, не сражаясь против него. Как меняется энергия, сексуальность и настроение в течение каждой фазы цикла?

Менструальная фаза (1-5 день) — перезагрузка

Начало менструации — это всегда старт нового цикла, когда тело “перезапускается”. Происходит отслоение эндометрия (слизистая матки), который не понадобился для имплантации эмбриона в этом месяце. В этот период уровень эстрогена и прогестерона падает до минимальных значений, поэтому женщина испытывает усталость, желание плакать, пониженную концентрацию, возникает ощущение, будто хочется убежать от всего мира.

Энергии очень мало, а потому важно не перегружать себя ни физически, ни эмоционально. Если вам в эту фазу цикла хочется провести целый день в постели и смотреть сериалы, не стоит заставлять себя заниматься спортом.

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В сексуальном плане часто чувствуется снижение либидо, хотя у некоторых может появляться, наоборот, неожиданное возбуждение. Это зависит от индивидуальной чувствительности. Секс может стать более глубоким, интенсивным именно из-за эмоциональной близости. Но менструальная фаза — это всегда отдых. А потому стоит быть мягче к себе, давать время для тишины и покоя.

Фолликулярная фаза (6-13 день) — тело просыпается

В этот период растет уровень эстрогена, поэтому концентрация, энергия, желание что-то делать, кого-то видеть и куда-то идти также увеличиваются. Тело начинает “отходить” от менструации, психика оживает — тревожные мысли отступают, а настроение стабилизируется.

Женское тело готовится к овуляции, являющейся самой мощной фазой всего цикла. Активно растет доминирующий фолликул, являющийся потенциальным источником нового зачатия. Женщина становится более решительной, активной, уверенной в себе, а потому и тело более выносливое. Это идеальный момент для новых начинаний, интенсивного спорта, важных решений, сложных задач.

Начинает также расцветать и сексуальность. Можно заметить, что женщина чаще улыбается, больше фантазирует, флиртует, желает получить новые впечатления. Хотя это еще не максимум энергии, но уже заметно, что он идет на подъем. Если хотите что-то изменить в себе, это лучшее для этого время.

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Овуляторная фаза (14-16 день) — темп на высоте

Это как внутренняя премьера каждой женщины. Яйцеклетка выходит из фолликула и ожидает, когда ее смогут оплодотворить (длится 24 часа). В настоящее время все тело сигнализирует о готовности забеременеть. Повышается уровень тестостерона, а эстроген вообще достигает своего пика. Поэтому часто женщина по-настоящему “светится изнутри”.

Именно в эту фазу каждая девушка чувствует себя королевой. Настроение приподнятое, самооценка на горе, растет социальная активность. Все вокруг замечают, будто женщина стала ярче. И действительно так.

Сексуальность также достигает своего пика, поэтому ощущение во время секса самые яркие. Женщина часто берет инициативу на себя, становится более чувствительной к прикосновениям. Организм кричит о желании интимности, поэтому это время является идеальным для новых экспериментов, эротических фантазий, поз. Партнер обычно тоже чувствует этот вайб.

Лютеиновая фаза (17-28 день) — настроение меняется ежеминутно

Часто женщины называют этот период “эмоциональными качелями”, ведь после овуляции начинает более активно действовать прогестерон. Этот гормон успокаивает, замедляет тело, готовя его к вероятной беременности. В первые дни лютеиновой фазы еще можно ощущать прилив сил, но чем ближе к ментруальной фазе, тем чаще появляются перепады настроения, раздражительность, тревожность, тяга к сладкому.

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Часто именно в этот период извне получаются все непроработанные эмоции. Если женщина чем-то была недовольна раньше, сейчас проблема кажется большей в несколько раз. Поэтому очень важно научиться фильтровать свои мысли, потому что не все они истины. Организм становится более чувствительным к стрессу. Поэтому важно больше спать, получать больше поддержки и тепла, употреблять меньше кофеина.

Сексуальность зависит от личных особенностей. У кого-то может происходить снижение либидо, а у кого-то, напротив, усиливаться чувственность. Это время для доверия, нежности, откровенных и искренних разговоров. Часто секс в этой фазе менее страстный, он больше о покое и комфорте.

Когда женщина достигает гармонии со своим циклом, она обретает гармонию в себе. Попытайтесь договориться с собственным телом. Зная, чего ждать во время каждой фазы, вы будете лучше понимать себя.