Четыре напитка, которые могут помочь снизить артериальное давление: советуют диетологи

Напитки для понижения давления

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Специалисты по питанию назвали четыре напитка, которые могут помочь снизить артериальное давление и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Некоторые из них содержат природные вещества, способствующие расслаблению кровеносных сосудов и улучшению кровообращения. В то же время, диетологи отмечают, что такие напитки не заменяют назначенных врачом препаратов. Какие напитки следует добавить в рацион и как они влияют на организм — рассказываем дальше.

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Напитки, снижающие АД

1. Гранатовый сок

Гранат богат полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными свойствами. Его сок также содержит калий, участвующий в регуляции АД. По словам диетологии Сюзанны Фишер, стакан гранатового сока в день может способствовать снижению давления.

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Одна из возможных причин — влияние компонентов граната на функционирование сосудов и доступность оксида азота. Это вещество помогает кровеносным сосудам расслабляться, благодаря чему кровь легче проходит ими.

В то же время эффект не гарантирован для каждого человека.

Гранатовый сок можно пить охлажденным, разбавлять водой или добавлять в полосу. Лучше всего выбирать продукт без добавленного сахара.

Важно помнить, что даже натуральный сок содержит немало природных сахаров. Поэтому его количество следует учитывать в общем рационе, особенно людям с сахарным диабетом.

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2. Зеленый чай

Еще один напиток, на который обращают внимание диетологи, — зеленый чай. Он содержит катехины, в частности эпигалокатехингалат, относящиеся к растительным антиоксидантам. Эти соединения могут положительно влиять на работу внутренней оболочки кровеносных сосудов — эндотелия, участвующего в регуляции сосудистого тонуса.

Диетология Симона Арутюнян отмечает, что зеленый чай может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и способствовать лучшему кровообращению. Напиток можно употреблять как горячим, так и охлажденным. При этом специалист рекомендует не добавлять к нему сахар.

Однако зеленый чай содержит кофеин. У некоторых людей он может временно повышать артериальное давление, поэтому при чувствительности кофеина важно учитывать индивидуальную реакцию организма.

3. Чай из гибискуса

Чай из гибискуса, также часто называют каркаде, имеет насыщенный красный цвет и характерный кисловатый вкус. Его готовят из высушенных чашечек цветков гибискуса.

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Напиток содержит антоцианы — природные пигменты с антиоксидантными свойствами.

Диетология Лена Билл отмечает, что чай из гибискуса относится к растительным напиткам, влияние которых на артериальное давление исследовали в клинических испытаниях.

Результаты отдельных исследований свидетельствуют, что регулярное применение каркаде может способствовать умеренному снижению как систолического, так и диастолического давления. Систолическое давление — это верхний показатель при измерении, а диастолическое — нижний.

Чай можно пить теплым или прохладным. Для вкуса к нему добавляют дольку лимона или немного корицы.

В то же время людям, уже принимающим препараты для снижения давления, следует посоветоваться с врачом относительно регулярного употребления больших количеств гибискуса, поскольку возможно усиление гипотензивного эффекта.

4. Свекольный сок

Свекольный сок — еще один напиток, который привлекает внимание исследователей благодаря воздействию на артериальное давление. Его главная особенность — высокое содержание природных нитратов.

В организме эти соединения могут превращаться в оксид азота, способствующий расширению кровеносных сосудов. Благодаря этому сопротивление кровотоку может уменьшаться, что в некоторых случаях помогает снизить АД.

Диетология Роксана Эхсани рекомендует свекольный сок как один из полезных вариантов для поддержания здоровья сердца.

Кроме нитратов, свекла содержит калий, магний и природные пигменты — беталаины.

Сок можно приготовить дома, соединив свеклу с морковью, яблоком, лимоном или небольшим количеством имбиря.

Однако важно не воспринимать его как средство быстрого лечения повышенного давления. Результат зависит от многих факторов, включая начальные показатели давления, рациона и состояния здоровья.

Можно ли заменить лекарство полезными напитками

Несмотря на потенциальную пользу, гранатовый и свекольный соки, зеленый чай и каркаде не являются полноценной альтернативой препаратам для лечения артериальной гипертензии. Их влияние обычно умеренное и может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Кроме того, некоторые напитки могут взаимодействовать с лекарственными средствами или быть нежелательными из-за определенных заболеваний. Например, людям с болезнями почек, которым необходимо ограничивать калий, следует согласовывать употребление соков со врачом.

Если артериальное давление регулярно повышено, важно измерять его, обратиться к медицинскому специалисту и соблюдать назначенное лечение.

Какие еще привычки помогают контролировать давление

Диетологи отмечают, что даже самый полезный напиток не компенсирует несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни.

Для поддержания здорового АД важно прежде всего уменьшать количество соли в рационе. Избыток натрия может способствовать задержке жидкости в организме и повышению давления.

Особое внимание следует обращать на готовые соусы, колбасные изделия, соленые закуски и другие продукты, которые могут содержать много соли.

Также специалисты рекомендуют регулярно есть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи и рыбу.

Большое значение имеет физическая активность. К примеру, быстрая ходьба в течение 30 минут пять дней в неделю помогает поддерживать сердечно-сосудистую систему.

Не менее полезно ограничивать алкоголь достаточно спать и находить способы уменьшения ежедневного стресса.

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