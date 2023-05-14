Четыре повседневных позы, которые приводят к повреждению спины

Практически каждый человек на протяжении жизни сталкивается с болью в спине.

Физиотерапевт Сэмми Марго назвала четыре повседневных позы, которые люди принимают в различных ситуациях, и они могут нанести очень серьезный ущерб позвоночнику.

Об этом пишет Daily Mail.

Физиотерапевт Сэмми Марго из Лондона считает, что существует четыре самых распространенных позы, влияющих на здоровье спины, которые люди принимают почти каждый день. Поэтому здоровье позвоночника значительно ухудшается, что приводит к дальнейшим еще большим проблемам со спиной.

4 повседневные позы, вызывающие боль в спине:

Сгорбленное положение за рулем автомобиля

Часто за рулем машины люди слишком склоняются над ним и в таком состоянии едут очень долго. Чтобы защитить позвоночник, эксперт рекомендует всегда менять положение тела на сиденье и следить за тем, чтобы спина была в равном положении. Самое главное, чтобы колени всегда были ниже бедер во время езды. Физиотерапевт рекомендует расположить сиденье так, чтобы оно было немного откинуто назад и не было полностью вертикально под углом 90 градусов.

Сгорбленное положение при работе за столом

Работа за столом может усложнить поддержку хорошей осанки, ведь люди часто склоняются над рабочим местом и плечи словно свешиваются над клавиатурой компьютера или ноутбука.

Сгорбленное положение при использовании смартфона

Сгорбившись над телефоном и наклонив голову вперед, вы значительно увеличиваете нагрузку на шею. Это может привести к значительным нарушениям в шейных позвонках.

Сон на диване

После напряженного дня некоторые люди засыпают на диване. Но это может привести к неестественному состоянию позвоночника. Эксперт указывает на то, что такой сон может навредить не только спине, но и шее. По словам Марго, если спать на диване после тяжелого рабочего дня, то лучше это делать на боку.

Сэмми Марго считает, что лучшее средство для борьбы с болями в спине – это профилактика и предотвращение причин, которые приводят к этим болям.

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