Что больше всего влияет на продолжительность жизни: даже исследователи этого не ожидали

Продолжительность жизни и сон

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Хронический дефицит сна наносит организму гораздо больший вред, чем привыкли считать медики и пациенты. Новые научные данные свидетельствуют о том, что привычка спать менее 7 часов в сутки забирает годы жизни активнее, чем несбалансированный рацион или отсутствие тренировок. Исследователи призывают пересмотреть отношение к ночному отдыху, поскольку он является базовой потребностью, а не роскошью.

Неожиданное открытие американских физиологов

Специалисты Университета здравоохранения и науки Орегона провели масштабный анализ медицинской статистики США, собранной за период с 2019 по 2025 год. Целью работы было сравнить различные факторы образа жизни и непосредственное влияние на смертность.

Результаты поразили даже самих авторов проекта. Оказалось, что регулярное недосыпание имеет гораздо более четкую связь с преждевременной смертью, чем неправильное питание, дефицит движения или даже глубокое одиночество и социальная изоляция. В перечне главных угроз для долголетия нехватка сна уступила только одной привычке — табакокурению.

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Соавтор исследования, профессор Эндрю Макхилл, признал, что команда не ожидала увидеть столь сильную зависимость. Даже для ученых, годами изучающих физиологию сна, выявленные цифры стали неожиданностью.

Почему так важно спать достаточно

Если человек регулярно спит менее семи часов, организм просто не успевает восстановиться, что серьезно подрывает здоровье.

Сердце и сосуды во время сна отдыхают, во время сна снижаются давление и пульс. Когда человек недосыпает, сердечно-сосудистая система работает на износ под постоянной нагрузкой.

Ночью иммунная система производит специальные защитные белки для борьбы с инфекциями и воспалениями. Без полноценного сна иммунитет ослабевает и организм становится беззащитным перед болезнями.

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А постоянное недосыпание быстро изнашивает все органы и провоцирует появление хронических болезней, которые существенно укорачивают жизнь.

Нужен новый взгляд на значение сна

Сегодня многие привыкли отодвигать сон на задний план, отдавая ночные часы рабочим дедлайнам или домашним делам. Распространенное мнение, что недосыпание посреди недели можно легко компенсировать долгим сном на выходных, является серьезной ошибкой. Статистика свидетельствует об обратном — регулярный дефицит ночного отдыха наносит непоправимый вред сосудам и иммунитету, что существенно укорачивает возраст.

Чтобы организм работал без сбоев, взрослому человеку необходимо каждую ночь спать от 7-9 часов. Здоровый сон должен стать такой же базовой и неприкосновенной привычкой, как и правильный рацион, ведь полноценная ночь гарантирует не только хорошее настроение на следующий день, но и придает годы качественной жизни в будущем.

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