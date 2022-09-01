Что будет, если есть картошку каждый день: 7 малоизвестных фактов о "втором хлебе"

Картофель способен и защитить от болезней, и навредить, все зависит от того, как его приготовить и потреблять. О полезных свойствах картофеля, о малоизвестных интересных фактах, читайте в материале ТСН.ua

Полезные свойства картофеля

Картофель и онкология

Мало кто знает, что картофель обладают антиоксидантными свойствами, богат полифенолами, веществами, которые способны защитить организм от рака. Но это никак не касается приготовленного во фритюре корнеплода, картофель фри, напротив, является известным канцерогеном.

Картофель для похудения

Для желающих похудеть диетологи из Тель-Авивского университета советуют налегать на печеный картофель. Дело в том, что печеный картофель богат калием, который очень важен для похудения. Согласно исследованиям, увеличение калия в рационе на 25%, помогает похудеть легче и быстрее. Достаточно одной картофелины в день, чтобы взрослый получил 10% необходимой суточной дозы калия.

Кроме того, картофель богат клетчаткой, который необходим для нормального пищеварения. Конечно, если вы решили худеть, не отказываясь от картофеля, то главное правило – вписывать любое блюдо в свою норму калорий.

Картофель для «сердечников»

Ученые выяснили, что картофель является полезным продуктом для людей с повышенным давлением. Для регуляции давления полезнее всего печеный и вареный картофель. Именно в таком виде он более эффективно выводит из организма лишний натрий.

Картофель от инсульта

Картофель очень полезен для сердца — корнеплод содержит много антиоксидантов, защищающих сердечно-сосудистую систему от воздействия свободных радикалов, большое количество клетчатки позволяет снизить уровень вредного холестерина в организме и защищает от атеросклероза. Наконец, значительное количество калия в составе помогает уберечь сердце от инсульта. Однако все это не касается картофельных блюд, приготовленных на сковороде с большим количеством масла.

Картофель укрепляет кости

Картофель – источник фосфора, в 100 г картофеля содержится 50-60 миллиграммов фосфора, от которого зависит обмен углеводов. Ткани скелета образуются из фосфорнокислых солей, а недостаток фосфора может стать причиной рахита.

Вред от картофеля

Картофель и сахар

Мягко говоря, картофель — не лучший продукт для тех, кто страдает сахарным диабетом. Все дело в высоком гликемическом индексе (ГИ). Жареный картофель почти полностью теряет крахмал и в организме превращается в быстрые углеводы. После тарелки такого блюда сахар в крови резко подскакивает.

Вред зубам и почкам

Крахмал, которым очень богат корнеплод, продуцирует молочную кислоту, а она, в свою очередь, способствует разрушению зубной эмали, повышает риск кариеса. Из-за того, что картофель богат калием, людям с больными почками лучше навсегда отказаться от картофеля. Не говоря уже о жареном картофеле, а также драниках и фри, любой продукт, приготовленный во фритюре или с большим количеством масла, опасен для почек.

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