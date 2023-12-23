Что будет, если есть листовой салат каждый день: и кому стоит вообще отказаться от продукта

Салатные листья уже давно стали символом здорового питания. И это вполне заслуженно. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что будет, если есть салат каждый день?

Какой салат самый полезный для здоровья

Сегодня на прилавках магазинов можно встретить разные виды салатов – айсберг, романо, оаклиф, латук и т.д. Как правило, выбирают определенный вариант в зависимости от блюда, которое планируют готовить. Например, латук лучше подходит для бутербродов или сервировки закусок без хлеба. А вот айсберг чаще всего добавляют в салаты. Если же сравнивать разные сорта по составу, то, оказывается, а в более темных листьях больше полезных веществ.

Что будет, если есть салат каждый день: чем он полезен

Что будет, если есть салат каждый день / Фото: Pexels

Салат – отличный источник магния, хотя здесь его содержится гораздо меньше, чем, например, в шоколаде, бананах или орехах. Магний помогает улучшить работу сердца, нормализовать сердечный ритм и нервную систему, улучшить сопротивляемость организма стрессовым.

Кроме магния, салат также содержит другие важные микроэлементы: цинк, медь, железо, марганец. Как и в любой другой зелени здесь есть витамин К, а также очень много витамина С.

В салате много антиоксидантов, поэтому этот продукт часто включают в рацион голливудские знаменитости, желающие надолго сохранить молодость.

Салат отличается предельно низкой калорийностью, поэтому его можно смело добавлять к любому приему пищи. Во время нестрогого питания листьями можно нейтрализовать употребление яиц, мяса, майонеза.

А еще салат – отличный источник клетчатки. Клетчатка – это грубые волокна, которые перепадают пищеварительными ферментами и перерабатываются микрофлорой кишечника. Благодаря растворимой клетчатке из организма выводятся тяжелые металлы, появляется чувство сытости и наполненности желудка. А вот нерастворимые пищевые волокна помогают нормализовать уровень сахара, замедлить всасывание глюкозы, стимулировать выработку кишечными бактериями витамином K, PP и группы B.

Сколько салата можно съедать в день

Из-за предельно низкой калорийности многие считают, что салат можно есть вволю. Но это не так. Из-за избытка клетчатки может появиться вздутие живота, спазмы в желудке. Хотя употребление клетчатки нужно, чтобы не было запоров, но злоупотребление может привести к диарее.

Поэтому нутрициологи рекомендуют употреблять не более 100 г салата в день.

Как правильно есть салат

Сколько салата можно есть в день / Фото: Pexels

Салатные листья, кроме латука, имеют ярко выраженный вкус. Как правило, он имеет небольшой оттенок горечи. Именно поэтому латук можно есть как самостоятельное блюдо или использовать вместо лаваша. Другие салаты подходят для добавления к разным горячим и холодным блюдам. А еще из салата можно готовить овощную смузи.

Салат можно подвергать термической обработке. Хотя, следует отметить, тогда теряется часть его витаминов и антиоксидантов. Зато вы смягчите влияние пищевых волокон на желудочно-кишечный тракт.

Кому противопоказано есть салаты

Следует воздержаться от употребления салата за:

обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезни;

вздутие живота;

синдрома раздражительного кишечника.

Если следовать всем рекомендациям по употреблению салата, не превышать дневную норму, то его вполне можно есть каждый день.

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