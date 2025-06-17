Что будет, если есть миндаль каждый день: преимущества этого ореха для организма

Что будет, если регулярно есть миндаль / © Pixabay

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Миндаль богат противовоспалительными питательными веществами и антиоксидантами, которые способны уменьшать риск хронических заболеваний. Более универсального ореха сложно обнаружить. Ведь его не только едят как полезный перекус, из него готовят миндальное молоко, муку, масло и т.д.

Миндаль можно и нужно употреблять ежедневно. Хотя он содержит большое количество жира, как и другие орехи, в нем больше углеводов. Он является отличным источником растительного белка, не содержит глютена и холестерина, а потому подходят людям с разными диетическими и вкусовыми предпочтениями.

Миндаль для здоровья сердца

Этот орех очень жирный, он содержит большое количество мононенасыщенных жиров, которые необходимы для поддержания здорового уровня холестерина и содействия общему здоровью сердца. Эти жиры снижают уровень “плохого” холестерина и повышают уровень “хорошего”. А еще миндаль богат антиоксидантами, в частности, флавоноидами и витамином Е, которые необходимы для обновления клеток и здоровья сердечно-сосудистой системы.

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Как миндаль помогает контролировать вес

Эти орехи отличаются высоким содержанием клетчатки, белка, жиров и насыщены питательными веществами, поэтому обеспечивают на долгое время ощущение сытости. А это помогает обуздать тягу к пище и снизить вес. В 2025 г. группа ведущих мировых ученых-диетологов и врачей проанализировала различные исследования, обнаружив, что благодаря ежедневному употреблению миндаля можно терять и контролировать свой вес. Исследование показало, что если есть 50 г этого продукта в день, то можно похудеть (это примерно две небольшие горсти).

Миндаль и здоровье мозга

В миндале содержится много L-карнитина и рибофлавина, а эти вещества необходимы нам для обеспечения здоровья мозга. Они уменьшают когнитивные потери с возрастом.

Как миндаль влияет на здоровье кишечника

Если вы любите перекусывать миндалем, то можете быть уверены, что он окажет положительное влияние на ваш микробиом. А это, в свою очередь, улучшает здоровье кишечника и предотвращает кишечные заболевания. 2025 ученые осветили несколько важных исследований, которые показали, что миндаль помогает в росте полезных кишечных бактерий, в частности, Ruminococcus, Roseburia, Lachnospira, Eubacterium и другие.

Миндаль для кожи

В этом орехе содержится большое количество витамина Е, являющегося мощным антиоксидантом, помогающим защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами. Также в миндале содержатся здоровые жиры, которые увлажняют кожу, сохраняют ее эластичность, уменьшая количество морщин. В Калифорнийском университете (Дэвис) было проведено исследование, показавшее, что женщины, съедающие до двух порций миндаля в день в период постменопаузы, заметили значительные улучшения кожи уже в течение 24 недель.

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Миндаль способствует восстановлению мышц

После тренировки врачи рекомендуют употреблять миндаль как перекус. Недавнее исследование, проведенное Университетами штата Сан-Диего и Королевским колледжем Лондона, показало, что если съедать две порции этих орехов после изнурительной тренировки, то мышцы быстрее восстанавливаются и сохраняют большую силу.

Сколько миндаля можно съедать в день

В одной порции миндаля — это примерно 23 сырых ореха (это небольшая горстка). Она содержит:

6 г растительного белка;

4 г клетчатки;

13 г ненасыщенных жиров;

1 г насыщенных жиров;

15 основных питательных веществ (в частности, 77 мг витамина Е, 76 мг кальция, 208 мг калия, 77 мг магния).

В день рекомендуется употреблять примерно 30-50 г миндаля, а это 8-10 орехов. Полезно ли пить миндальное молоко? Хотя оно и является прекрасной альтернативой обычному и хорошему варианту для тех, у кого непереносимость лактозы, после обработки миндаль теряет большинство своих полезных веществ.