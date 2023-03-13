Что будет, если ежедневно есть грейпфрут: польза для организма

Польза и противопоказания грейпфрута, можно ли его есть на ночь, как похудеть с помощью фрукта, читайте в материале ТСН.ua

Грейпфрут – один из самых полезных фруктов, которые следует включать в рацион как женщинам, так и мужчинам, особенно зимой, когда организм испытывает недостаток витаминов. И потребление грейпфрута этому поможет, потому что он кладезь огромного количества витаминов и минералов, не зря грейпфрут не зря называют «витаминной бомбой».

Грейпфрут содержит витамины А, РР, С, D, витамины группы B, такие минералы, как магний, калий, кальций, фосфор, марганец, цинк и медь.

Что будет, если каждый день съедать грейпфрут

Можно поддержать иммунитет, особенно это важно зимой. Грейпфрут содержит почти половину суточной нормы витамина С, кроме того, витамины в грейпфруте представлены редким Р и незаменимым А.

Благодаря высокому содержанию клетчатки, антиоксидантов, нутриентов при относительно невысокой калорийности – это идеальный набор для тех, кто хочет похудеть. Этому способствуют вещества, содержащиеся в мякоти грейпфрута, активизирующие метаболизм. Способствуют этому и эфирные масла, содержащиеся в цедре, которые уменьшают аппетит.

Грейпфрут поможет тем, кто страдает сахарным диабетом, повышенным давлением и атеросклерозом благодаря веществам, способным расщеплять «плохой» холестерин и снижать уровень сахара в крови.

Грейпфрут очень полезен для работы сердечно-сосудистой системы, почек, костей.

Грейпфрут успокаивает, точнее эфирные масла грейпфрута помогают бороться со стрессом.

Можно ли есть грейпфрут беременным и кормящим мамам

При беременности и грудном вскармливании грейпфрут можно есть в небольших количествах – не больше половинки в день. Кроме витаминов и низкой калорийности этот фрукт подходит для беременных еще и тем, что он наиболее гипоаллергенен из всех цитрусовых. В первом триместре грейпфрут может понижать проявления тошноты во время токсикоза.

Когда лучше есть грейпфрут, можно ли есть его на ночь

Рекомендуется потреблять не более одного грейпфрута каждый день.

Важно не употреблять грейпфрут на голодный желудок. Для лучшего усвоения лучше есть эти фрукты через 2–3 ч после основного приема пищи.

Многие считают грейпфрут слишком кислым и перед употреблением посыпают сахаром. Этого делать не нужно, потому что грейпфрут без добавок гораздо полезнее.

Из-за низкой калорийности (30-40 ккал на 100 г) есть грейпфрут можно и вечером.

Фрукт можно употреблять с овощными салатами, блюдами из рыбы или морепродуктов, курицы. Не следует сочетать этот фрукт с выпечкой или молочными продуктами, это может вызвать нежелательные проблемы с пищеварением.

Противопоказания к употреблению грейпфрута

Грейпфруты не рекомендуется есть при обострениях заболеваниях желудочно-кишечного тракта, людям с язвенной болезнью, хроническим гастритом с повышенной кислотностью, при обострении заболеваний печени, почек, панкреатите, пиелонефрите, цистите.

Нужно быть аккуратным людям с аллергическими реакциями. Тем, кто подвержен аллергии, грейпфрут вводить в рацион следует постепенно.

Детям рекомендуется употреблять фрукт с трехлетнего возраста.

Еще одно правило: не стоит есть грейпфрут сразу после того, как вы почистили зубы. Сок этого фрукта достаточно концентрирован и может повредить зубную эмаль. По этим же причинам после еды нужно прополоскать рот водой.

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