Что будет, если ежедневно есть грейпфрут: польза для организма

Польза и противопоказания грейпфрута, можно ли его есть на ночь, как похудеть с помощью фрукта, читайте в материале ТСН.ua
Грейпфрут – один из самых полезных фруктов, которые следует включать в рацион как женщинам, так и мужчинам, особенно зимой, когда организм испытывает недостаток витаминов. И потребление грейпфрута этому поможет, потому что он кладезь огромного количества витаминов и минералов, не зря грейпфрут не зря называют «витаминной бомбой».
Грейпфрут содержит витамины А, РР, С, D, витамины группы B, такие минералы, как магний, калий, кальций, фосфор, марганец, цинк и медь.
Что будет, если каждый день съедать грейпфрут
- Можно поддержать иммунитет, особенно это важно зимой. Грейпфрут содержит почти половину суточной нормы витамина С, кроме того, витамины в грейпфруте представлены редким Р и незаменимым А.
- Благодаря высокому содержанию клетчатки, антиоксидантов, нутриентов при относительно невысокой калорийности – это идеальный набор для тех, кто хочет похудеть. Этому способствуют вещества, содержащиеся в мякоти грейпфрута, активизирующие метаболизм. Способствуют этому и эфирные масла, содержащиеся в цедре, которые уменьшают аппетит.
- Грейпфрут поможет тем, кто страдает сахарным диабетом, повышенным давлением и атеросклерозом благодаря веществам, способным расщеплять «плохой» холестерин и снижать уровень сахара в крови.
- Грейпфрут очень полезен для работы сердечно-сосудистой системы, почек, костей.
- Грейпфрут успокаивает, точнее эфирные масла грейпфрута помогают бороться со стрессом.
Можно ли есть грейпфрут беременным и кормящим мамам
При беременности и грудном вскармливании грейпфрут можно есть в небольших количествах – не больше половинки в день. Кроме витаминов и низкой калорийности этот фрукт подходит для беременных еще и тем, что он наиболее гипоаллергенен из всех цитрусовых. В первом триместре грейпфрут может понижать проявления тошноты во время токсикоза.
Когда лучше есть грейпфрут, можно ли есть его на ночь
- Рекомендуется потреблять не более одного грейпфрута каждый день.
- Важно не употреблять грейпфрут на голодный желудок. Для лучшего усвоения лучше есть эти фрукты через 2–3 ч после основного приема пищи.
- Многие считают грейпфрут слишком кислым и перед употреблением посыпают сахаром. Этого делать не нужно, потому что грейпфрут без добавок гораздо полезнее.
- Из-за низкой калорийности (30-40 ккал на 100 г) есть грейпфрут можно и вечером.
- Фрукт можно употреблять с овощными салатами, блюдами из рыбы или морепродуктов, курицы. Не следует сочетать этот фрукт с выпечкой или молочными продуктами, это может вызвать нежелательные проблемы с пищеварением.
Противопоказания к употреблению грейпфрута
- Грейпфруты не рекомендуется есть при обострениях заболеваниях желудочно-кишечного тракта, людям с язвенной болезнью, хроническим гастритом с повышенной кислотностью, при обострении заболеваний печени, почек, панкреатите, пиелонефрите, цистите.
- Нужно быть аккуратным людям с аллергическими реакциями. Тем, кто подвержен аллергии, грейпфрут вводить в рацион следует постепенно.
- Детям рекомендуется употреблять фрукт с трехлетнего возраста.
Еще одно правило: не стоит есть грейпфрут сразу после того, как вы почистили зубы. Сок этого фрукта достаточно концентрирован и может повредить зубную эмаль. По этим же причинам после еды нужно прополоскать рот водой.
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