Что будет, если ежедневно есть натуральный йогурт: поможет ли он похудеть

Диетологи и нутрициологи утверждают, что йогурт – один из лучших продуктов для нормализации работы кишечника.

Лакто- и бифидобактерии, используемые для заквашивания йогурта, улучшают пищеварение в целом. Также, по словам диетологов, вместе с йогуртом человек получает и дозу легко усваивающегося организмом белка. Однако, йогурты бывают разными: кислые, сладкие, с наполнителем и без, с разным процентом жирности. Перед покупкой следует обратить на это внимание.

Нутрициологи рекомендуют забыть о йогуртах с наполнителем, ведь они содержат высокое содержание простых углеводов. Самым полезным для здоровья считается натуральный или греческий йогурт. К ним можно добавить горсть (приблизительно 10 граммов) отрубей, чтобы усилить эффект.

Можно ли есть йогурт каждый день

У любителей этого продукта часто возникает вопрос: что будет, если часто пить йогурт? По сути, говорят спецы, чтоб ответить на него, необходимо поглядеть на реакцию собственного организма.

Помимо пробиотиков в йогурте содержится большое количество микроэлементов и витаминов. Поэтому нужно учитывать суточную норму их потребления, чтобы не было излишка или дефицита.

Что будет, если часто пить йогурт / Фото: Unsplash

В йогурте содержится много кальция, являющегося основой здоровых костей, ногтей и зубов. Также здесь есть магний, фосфор и витамины группы В, положительно влияющие на прочность сосудов, кровеносную систему, стабильную работу сердца. На это благотворно влияет на кровеносную систему то, что йогурт помогает снизить уровень холестерина. Это дополнительно уменьшает риск гипертонии и проблем с сердцем. Врачи утверждают, ежедневное употребление йогурта стабилизирует артериальное давление.

Как влияет йогурт на вес? Если вы хотите ее снизить, следует добавить этот продукт в свой рацион. Прежде всего, так происходит из-за ферментов, которые он содержит, благодаря которым пища лучше переваривается. Он идеален как перекус, потому что сытный и снижает аппетит. После него не возникает желания съесть еще что-нибудь, не тянет на сладости.

Йогурт полезно есть каждый день, но нужно правильно выбирать продукт – чтобы он был натуральным, без наполнителей, красителей, ароматизаторов и консервантов. Иначе полученная польза будет минимальной.

Читайте также: