Что будет, если ежедневно есть только рис: немецкий врач провел шестимесячный эксперимент – чем закончилось

Автор рисовой монодиеты считал, что благодаря этому продукту можно вылечить множество болезней. Это действительно так?

Еще в 1975 были опубликованы результаты шестимесячного эксперимента, который проводил немецкий врач Уолтер Кемпнер. Им была разработана система диетического питания, которая базировалась на употреблении риса. Такая монодиета помогла улучшить состояние здоровья и похудеть 106 участников исследования. Все они до этого имели разную степень ожирения, почечную недостаточность и гипертонию. Но действительно ли можно сбросить лишний вес, если есть только рис? Не вредна ли такая монодиета?

Можно ли постоянно есть рис: суть рисовой монодиеты

Система питания на основе риса от Уолтера Кэмпнера состояла из двух частей:

На первый завтрак участники эксперимента пили 250 мл компота из фруктов или сухофруктов, во второй, обед и ужин — употребляли порцию риса без соли и масла. В рацион могли добавлять небольшое количество фруктов и нежирного мяса. Но основой всегда оставался рис (бурый, белый или другие виды). При этом калорийность была очень низкой и составляла не более 1000 калорий. 95% питания занимали углеводы. Во время диеты все участники эксперимента должны выполнять физические упражнения.

За это время мужчины в среднем потеряли примерно 70 кг (к эксперименту "средний вес" составил 160 кг), а женщины — 71 кг (к эксперименту "средний вес" составил 130 кг). У всех участников заметно стабилизировалось АД, нормализовался уровень глюкозы, триглицеридов и мочевой кислоты.

Чем полезен рис

Можно ли постоянно есть рис / Фото: Unsplash

Нешлифованный рис является природным источником аминокислот, сложных углеводов, микроэлементов и витаминов. Рис содержит, в частности:

каротин;

фосфор;

железо;

калий;

кальций;

цинк;

медь;

марганец;

йод;

селен;

витамин Е;

витамин РР;

витамины группы В.

Дополнительно наш организм очень легко усваивает рис. Этот продукт обволакивает стенки кишечника, улучшая пищеварение, выводя из организма токсины, соли, шлаки. Существует множество видов рисовой крупы, но особенной пользой для женского организма отличается дикий рис, который помогает улучшить состояние кожи, укрепить ногти и волосы, поддержать в норме гормональное состояние.

Очень полезным нутрициологом называют нешлифованный рис (дикий, бурый, коричневый, черный). Его можно добавлять в рацион при разных диетах. В белом шлифованном рисе гораздо меньше полезных веществ, а еще он имеет высокий гликемический индекс.

Что будет, если каждый день есть рис

Не стоит долгое время соблюдать рисовую монодиету, если вы не хотите навредить своему организму. Она ведь, как и любая другая, не может обеспечить вас всеми необходимыми для здоровья питательными веществами. Фактически, при таком питании человек голодает. Поэтому всего за неделю рисовой монодиеты можно сбросить несколько лишних килограммов. Происходит это из-за уменьшения суточной калорийности.

Однако, стоит отметить, что питание одним только белым рисом может вызвать серьезные проблемы.

Отсутствие в рационе витамина В1 – в белом рисе (а также в хлебе из пшеничной муки) нет тиамина, что ведет к нарушению обменных процессов, развивается авитаминоз. Метаболические расстройства – из-за недостатка белка витамины не относятся к тканям, поэтому не вступают в химические реакции. Формируется мышечная атрофия, разрушается костная ткань и слабеют суставы.

Из-за дефицита витамина В1 развиваются и другие серьезные проблемы. В частности, уменьшается активность определенных ферментов, поэтому в организме происходит накопление молочной кислоты, которая может поражать головной мозг. Также снижается сократительная способность сердечной мышцы, нарушается сердечный ритм и увеличиваются размеры сердца. Из-за недостатка белка ослабевает иммунитет. Большой же дефицит витамина В1 приводит к развитию болезни бери-бери (полиневрита). Человек постоянно ослаблен, теряет сознание и испытывает головокружение.

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