Что будет, если ежедневно есть творог: действительно ли этот продукт так полезен

Творог – один из самых полезных и популярных молочных продуктов. Он постоянно присутствует в рационе большинства людей. Давайте разберемся, можно ли есть творог каждый день.

Можно ли есть творог каждый день

Творог – отличный источник белка, кальция, минералов и витаминов. При отсутствии противопоказаний этот продукт можно есть каждый день в небольшом количестве.

Сколько творога можно есть в день? Для взрослых рекомендована суточная норма употребления – до 200 г. Для детей от одного года – 60-100 г, а для малышей до года – не более 20 г.

Следует обратить внимание, что злоупотребление этим продуктом может привести к болезням почек (из-за высокого содержания белка) и стать причиной повышенного уровня холестерина (особенно если вы потребляете творог с высоким содержанием жиров).

Если вы находитесь на диете или не хотите набрать лишний вес, не стоит увлекаться творогом с высоким содержанием жира (12-23%). Но и не нужно постоянно употреблять только обезжиренный продукт, потому что в нем содержится гораздо меньше полезных веществ. Лучше всего для ежедневного употребления брать творог с жирностью 5-9%.

Что будет, если есть творог каждый день

Что будет, если есть творог каждый день? / Фото: Pexels

Улучшение состояния зубов

Из-за высокого содержания кальция творог помогает поддерживать здоровье хрящевой и костной ткани, восстанавливать работоспособность нервной системы и увеличивать уровень гемоглобина в крови.

Улучшение работы сердечно-сосудистой системы

Благодаря нормализации уровня холестерина, творог укрепляет сосуды, снижая вероятность развития ишемической болезни сердца. Также в этом молочном продукте содержится железо, помогающее организму производить гемоглобин. Также творог уменьшает риск повышения АД.

Увеличение возможности похудеть

Если выбирать творог жирностью 5-9%, то благодаря высокому содержанию белка, вы будете худеть. В нем также содержится метионин – вещество, способствующее жировоспалению в организме. Она не только помогает поддерживать нормальный вес, но и предотвращает отложение жира на внутренних органах.

Улучшение настроения

С помощью творога можно лучше справляться со стрессом. Все из-за триптофана, который содержится в продукте. Он принимает образование серотонина — гормона счастья. Также творог содержит магний, который полезен при напряжении нервной системы.

С чем лучше есть творог

Кальций в твороге лучше всего усваивается вместе с жирорастворимыми витаминами, поэтому лучшим продуктом, с которым следует есть сыр, именно сметана. Хорошими добавками нутрициологи считают зелень, ягоды, фрукты, помогающие усилить и без того богатый состав полезных веществ.

А вот с сахаром творог лучше не совмещать. Он не дает кальцию усваиваться. Также не следует добавлять соль, которая способствует задержке жидкости в организме.

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