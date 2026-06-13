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ТСН в социальных сетях

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Что будет, если ежедневно принимать ложку оливкового масла для снижения давления

Оливковое масло уже давно считается одним из ключевых элементов средиземноморской диеты, связываемой с долголетием и здоровьем сердца.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Что будет если ежедневно употреблять оливковое масло

Что будет если ежедневно употреблять оливковое масло / © pexels.com

Последние исследования показывают, что регулярное ежедневное употребление даже небольшого количества — примерно одной ложки — может положительно влиять на артериальное давление и общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Как оливковое масло влияет на АД

Оливковое масло, особенно extra virgin (EVOO), содержит полезные мононенасыщенные жиры и мощные антиоксиданты — полифенолы. Именно они играют ключевую роль во влиянии на сосуды и давление.

Регулярное употребление оливкового масла может:

  • улучшать функцию сосудов;

  • способствовать расширению кровеносных сосудов;

  • уменьшать воспалительные процессы;

  • снижать уровень «плохого» холестерина (LDL);

  • поддерживать упругость артерий.

В совокупности эти эффекты могут способствовать постепенному снижению АД или его стабилизации в пределах нормы.

Почему это работает: механизм действия

Специалисты объясняют пользу оливкового масла несколькими механизмами:

  1. Полифенолы уменьшают оксидативный стресс и защищают сосуды от повреждений

  2. Олеиновая кислота (основной жир в составе) улучшает липидный профиль

  3. Снижение воспаления оказывает положительное влияние на жесткость артерий.

  4. Улучшение функции эндотелия (внутреннего слоя сосудов) способствует нормальному кровообращению.

Эти процессы вместе могут уменьшать риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Когда появляется эффект

Важно понимать: оливковое масло бездействует мгновенно.

Исследования показывают, что:

  • первые положительные изменения могут появляться через несколько недель регулярного употребления;

  • наилучший эффект наблюдается при постоянном использовании в качестве части сбалансированного питания;

  • замена насыщенных жиров (масло, маргарин) на оливковое масло дает лучший результат.

Как правильно употреблять оливковое масло

Специалисты советуют:

  • выбирать extra virgin оливковое масло;

  • употреблять примерно 1–2 столовых ложки в день;

  • добавлять в салаты, овощи или готовые блюда;

  • не рассматривать ее как «лекарство», а как часть рациона.

Важный момент! Оливковое масло может поддерживать здоровье сердца, но:

  • не заменяет медикаментозное лечение гипертонии;

  • не является быстрым способом снизить высокое давление;

  • лучше работает в сочетании с физической активностью и сбалансированной диетой.

FAQ

Действительно ли оливковое масло снижает АД?

Так, исследования показывают, что регулярное употребление оливкового масла может способствовать снижению АД благодаря улучшению работы сосудов и уменьшению воспаления.

Сколько оливкового масла нужно в день для пользы?

В среднем рекомендуют 1–2 столовых ложки ежедневно как часть здорового рациона, особенно в средиземноморском стиле питания.

Когда появляется эффект оливкового масла на давление?

Первые положительные изменения могут наблюдаться через несколько недель регулярного ежедневного употребления, но наилучший эффект достигается при длительном использовании.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
36
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