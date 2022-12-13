Что будет, если каждый день есть тыквенные семечки: польза и вред продукта

Причины есть семечки тыквы ежедневно, кому желательно их не есть, можно ли потреблять семечки на ночь, читайте в материале ТСН.ua

Известно, что любые семена являются супер полезным продуктом, но семена тыквы занимают особое место. Что будет, если каждый день потреблять этот продукт

Улучшится иммунитет, окрепнут кости

И все благодаря цинку, который содержится в тыквенных семечках. Роль цинка очень важна, он поддерживает иммунитет, играет значительную роль в работе практически всех органов, восстанавливает кости, предотвращает остеопороз, помогает при воспалении костей, нормализует пищеварение, способствуя снижению холестерина и похудению. Горсть тыквенных семечек содержит 70% суточной нормы цинка.

Уменьшается риск онкологических заболеваний

Как утверждают некоторые исследования, цинк реагирует на кальциевые сигналы, происходящие от раковых клеток, и нейтрализует их.

Восстановятся волосы, ногти и кожа.

Благодаря кальцию, калию, фосфору, магнию, марганцу улучшится состояние кожи, волос и ногтей.

Профилактика сердечных и сосудистых заболеваний

Ненасыщенные, насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты , которых очень много в тыквенных семечках, будут способствовать улучшению состояния сосудов, работе сердца. Кроме того, тыквенные семечки являются рекордсменом среди продуктов по содержанию витамина Е. Горсть тыквенных семян способна обеспечить половину суточной дозы магния, который сокращает риск внезапной остановки сердца, инфарктов и инсультов. Кроме того, магний оказывает положительное влияние на здоровье костей, зубов, работу мускулатуры, артериальное давление и физическую форму.

Снизится уровень сахара в крови

Благодаря содержанию магния, как показывают исследования, потребление тыквенных семечек снижает риск развития сахарного диабета на треть. Поэтому они очень полезны для людей с диабетом и диабетом 2-го типа.

Могут улучшиться сон и настроение

Известно, что магний может улучшить качество сна, а тыквенные семечки — один из лучших источников этого вещества. Кроме того, семена содержат нейромедиаторы, отвечающие за быстрое засыпание — серотонин и триптофан.

Нормализуется пищеварение

Тыквенные семечки – источник клетчатки. Клетчатка вместе с высоким содержанием пищевых волокон улучшает работу пищеварительной системы. Кроме того, диеты с большим количеством клетчатки также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и ожирения.

Улучшается здоровье простаты

Семена тыквы могут облегчить симптомы аденомы простаты, при которой осложняется мочеиспускание. Употребление семечек уменьшает симптомы болезни.

Кому нужно с осторожностью есть тыквенные семечки

С осторожностью нужно употреблять тыквенные семечки людям с повышенной кислотностью желудочного сока, при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта — язвенной болезни желудка, гастрите.

Беременным и кормящим женщинам

Людям, страдающим сахарным диабетом, перед началом употребления необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку в состав семян тыквы входит вещество D-хиро-инозитол, которое усиливает действие инсулина и влияет на механизм регуляции глюкозы в крови.

Больным желчнокаменной болезнью тоже следует осторожно добавлять этот продукт в рацион. Потому что семена тыквы обладают желчегонным эффектом и могут стать причиной движения камней в желчном пузыре.

Сколько тыквенных семечек можно есть за день

Разовая доза тыквенных семечек для взрослого человека составляет 50 г, суточная – около 100 г, это примерно 40 штук. Рекомендуется употреблять их сырыми натощак, запивая водой.

Поскольку тыквенные семена улучшают сон, его можно и нужно употреблять на ночь.

Читайте также: