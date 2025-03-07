Что будет, если каждый день есть яйца: последнее исследование рассказало о скрытой пользе этого продукта

Поклонники здорового питания всегда вспоминают яйца, когда речь идет о поддержании физического состояния. Этот продукт действительно имеет немало полезных свойств и продолжает быть предметом научных исследований.

Недавнее исследование доказало, что регулярное потребление яиц способно снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, результаты показывают, что употребление этого продукта может уменьшить риск смертности от таких болезней у пожилых людей.

Исследования проводили австралийские ученые, а участие в эксперименте приняли более 8700 взрослых старше 70 лет. Оказалось, что те, кто потреблял от 1 до 6 яиц в неделю, имели на 15% меньший риск смерти по сравнению с теми, кто ел яйца только дважды в месяц или реже. Кроме того, вероятность смерти сердечно-сосудистых заболеваний у таких участников снижалась на 29%. Голли Уайлд, преподавательница эпидемиологии и профилактической медицины в Университете Монаша, отмечает: "Эти результаты могут стать основой для разработки обоснованных диетических рекомендаций для пожилых людей".

Яйца являются важнейшим источником белка, а также витаминов группы B, фолиевой кислоты и других полезных соединений. Они содержат ненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины (E, D, A, K), холин и многочисленные минералы. Однако следует обратить внимание, что яичный желток содержит значительное количество холестерина (приблизительно 200-220 мг в одном яйце), что может влиять на уровень холестерина в крови, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому яйца должны являться частью рациона, но не занимать в нем центральное место. К примеру, австралийские диетические рекомендации советуют потреблять до 7 яиц в неделю, а в некоторых европейских странах рекомендуют ограничить потребление до 3-4 яиц в неделю.

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