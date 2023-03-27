Что будет, если каждый день приседать, как правильно выполнять упражнение

Рассказываем, что будет с организмом, если каждый день приседать, как это делать правильно, противопоказания для этого упражнения в материале ТСН.ua.

Приседания — одно из простых, доступных и эффективных упражнений, которое можно выполнять где бы то ни было — дома, на работе. в парке.

Чем полезно ежедневное приседание

Приседания – одно из важнейших упражнений в силовом спорте и в общефизической подготовке.

При выполнении этого упражнения вовлечены практически все группы мышц нижней части тела: квадрицепсы, передняя задняя и внутренняя поверхности бедра, ягодичная и поясничная мышца, мышцы спины, камбаловидные и икроножные мышцы, три сустава (голеностопная, коленная и тазобедренный)

Что будет, если приседать каждый день

Развивается мышечная выносливость.

Укрепляется сердечно-сосудистая система

Укрепляются сухожилия ног и мышцы спины

Улучшается кровообращение и тонус ног.

Дополнительная смазка суставов из-за увеличения подвижности.

Предотвращение износа суставных поверхностей, поскольку происходит выработка синовиальной жидкости.

Улучшится осанка.

Ускоряется лимфотик и кровоток.

Укрепляются спинные мышцы.

Укрепляются сухожилия ног.

Кроме этого происходит выброс эндорфинов и адреналина, ускоряющих метаболизм.

Увеличится количество израсходованных калорий.

Для женщин это возможность нормализовать работу метаболизма.

С помощью этого упражнения можно бороться с целлюлитом.

Приседания полезно для пожилых людей, главное выполнять их правильно. Упражнения оказывают общеукрепляющее и реабилитационное действие на мышцы. И самое главное, риск получить травму при приседаниях минимален.

Противопоказания для выполнения упражнения

Если хотя бы сначала не делать резких движений и увеличивать нагрузку постепенно, приседания можно выполнять всем без исключения.

Осторожными нужно быть людям с больными коленями.

Проконсультироваться с врачом нужно тем, у кого варикоз, артрит, артроз и геморрой.

Тем, у кого гипертония, нужно помнить, что приседания увеличивают пульс и повышают АД.

Для того чтобы приседания были полезны, нужно избегать следующих ошибок:

Перед приседаниями выполните разминку, чтобы разогреть мышцы и суставы. Это важно особенно для пожилых людей.

Приседать медленно. Не делайте резких движений и рывков во избежание травм.

При выполнении упражнения смотреть прямо перед собой и немного вверх. В противном случае округляется спина и увеличивается нагрузка на межпозвонковые диски.

Когда опускаетесь в нижнюю точку, обязательно втяните живот. Так органы не опустятся вниз, а поднимутся.

Не поворачивайте колени внутрь, что часто наблюдается у людей со слабыми мышцами.

Следите за равновесием – равномерно распределяйте нагрузку на обе ноги.

Не отрывайте пяток от пола, следите, чтобы стопы полностью стояли на полу.

Чтобы увидеть и исправить недостатки, следите за собой – тренируйтесь перед зеркалом или запишите на телефонную камеру.

Что будет, если приседать каждый день

Как изменится тело, если приседать каждый день

Начинать приседать нужно постепенно, с 20 раз. 20 приседаний в день будет достаточно, чтобы укрепить и нарастить мышцы ног и ягодиц, поддержать тело в тонусе, улучшить осанку, развить гибкость и сжечь калории.

Периодически следует усиливать интенсивность, поскольку организм привыкает к однотипной нагрузке. Если приседать каждый день, результат через две недели будет заметен на бедрах. Они станут стройнее, а ягодицы подтянутыми. Уменьшатся объемы талии, поскольку приседания включают в работу мышцы живота, а выполнение большого количества повторений в рамках одного подхода запускает процесс сжигания жира.

Виды основных приседаний

Стандартные приседания. Расставьте ноги на ширине плеч и медленно опускайтесь вниз. Обязательно задержитесь в нижней точке. Руки разместите либо перед собой, либо держите их за головой. Спина должна быть прямой, а дыхание – глубоким.

Пистолетик. Займите исходное положение и плавно приседайте на одной ноге. При этом вторую ногу вытяните перед собой. Чтобы держать равновесие можно держаться одной рукой за стул или стену.

Приседания с гантелями в руках Выполняйте классические приседания с гантелями в руках. Гантели можно разместить на уровне плеч, по бокам или за головой.

Приседания в стиле сумо. Нужно широко расставить ноги, а носки развернуть в разные стороны. В этом положении опускать таз вниз. Важно приседать к прямому углу в коленях.

Приседания у стены. Прямой спиной прижмите к стене, ноги поставьте на ширине плеч, а руки расставьте по бокам или расположите на стене. Сползайте в таком положении по стене. Не забывайте задержаться в нижней точке.

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