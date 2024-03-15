Что будет, если лечь спать с мокрой головой: последствия могут напугать

Эксперты из сна рассказали, что будет, если ложиться спать с мокрой головой. Более того, не стоит даже опираться мокрыми волосами на изголовье кровати во время просмотра сериала или чтения.

Почему нельзя оставлять голову мокрой на ночь

Как утверждают специалисты из Happy Beds, теплая и влажная среда может стать идеальным местом для размножения клещей. Но это еще не все, что скрывается в изголовье кровати. Здесь также могут жить клопы и различные бактерии.

Компания провела опрос, показавший потрясающие результаты. 53% из всех опрошенных шокировали, что они никогда не чистят изголовье, а это значит, что большинство людей могут "делить" свою кровать с не очень приятными гостями.

Чтобы не размножать клещей и бактерий, старайтесь не ложиться спать с мокрыми волосами. Кроме того, специалисты напоминают, что стирать постельное белье нужно еженедельно.

Чем опасно спать с мокрыми волосами

Именно из-за размножения пылевых клещей эксперты советуют всегда тщательно высушивать волосы перед сном. Исследования показали, что именно из-за пылевых клещей в раннем возрасте (дети до 12 месяцев) появляются хрипы, а от 12 до 36 месяцев может даже развиться астма. Аллергия на клещей может стать причиной насморка и других неприятных симптомов, которые даже могут усугубить сон.

Изголовье кровати – идеальное место для размножения грибков и других бактерий. Если не чистить его регулярно, у вас может появиться раздражение кожи, которое впоследствии ухудшится и может даже стать причиной шелушения и растрескивания.

Чистить это место специалисты советуют с помощью насадки-щетки от пылесоса. Проведите ею по поверхности, не забывая обо всех углах и щелях. Делайте это всякий раз, когда убираете в спальной комнате.

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