Что будет, если мыться дегтярным мылом: вы о таком даже не догадывались

Нам всем наверняка хочется иметь чистую гладкую кожу без высыпаний и воспалений, здоровые и крепкие волосы, которые не выпадали бы. Но иногда все совсем наоборот. Как же помочь проблеме? Решение есть и очень простое – это дегтярное мыло. Раньше оно было очень популярно, его наши мамы и бабушки активно использовали в процедурах ухода за волосами и кожей. Дегтярное мыло имеет очень много полезных свойств, благодаря его составу, в который входит березовый или сосновый деготь. Мыло действует как антисептик, борется с бактериями, вызывающими заболевания кожи, облегчая зуд. Также оно снимает воспаление пред экземы, псориазе и угревой сыпи. Итак, рассказываем, что будет, если пользоваться дегтярным мылом.

Польза дегтярного мыла для лица

Дегтярное мыло глубоко очищает кожу, удаляя избыток жира и грязи. Поэтому, если у вас есть проблема высыпаний на коже, от которых вы никак не можете избавиться, тогда этот вариант именно для вас. Ведь содержащийся в составе мыла деготь помогает не только уменьшить жирность кожи, но и избавиться от комедонов – закрытых прыщей под кожей.

Благодаря таким свойствам это мыло используют при акне, экземе и псориазе, разнообразных высыпаниях на коже. Кроме того, это очень дешевое и действенное средство от прыщей. Чтобы избавиться от высыпаний на коже, дегтярным мылом нужно умываться дважды в день в течение месяца.

Что будет, если мыть голову дегтярным мылом

Это мыло не менее полезно и для волос, поскольку оно способно глубоко очистить кожу головы от избыточного жира. Также оно укрепляет корни волос, поэтому очень эффективно при их выпадении. Дегтярное мыло ускоряет кровообращение, поэтому волосы растут быстрее и заметно густеют. Оно еще очень эффективно в борьбе с перхотью и себореей.

Что будет, если мыться дегтярным мылом

Мыло очень эффективно в очищении кожи, поэтому будет способствовать заживлению высыпаний и покраснений на спине, груди и других частях тела. Оно также способствует регенерации кожи, поэтому любые раны или царапины будут заживать быстрее. Если есть заболевания кожи, то мыло поможет уменьшить зуд и сыпь.

Кому нельзя мыться дегтярным мылом

Для тех, у кого сухая или очень чувствительная кожа, аллергическая реакция на состав мыла, нельзя им мыться. Несмотря на все полезные свойства дегтярного мыла, им нельзя пользоваться каждый день. Если есть такая необходимость, его следует применять периодически, для преодоления тех проблем, которые оно может решить.

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