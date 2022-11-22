Что будет, если отказаться от кофе на месяц, навсегда: положительные и отрицательные последствия

Кофе утром стал ритуалом для многих людей. А что будет, если попытаться отказаться от кофе на месяц, а на всю жизнь – читайте в материале ТСН.ua

Кофе утром – не только приятный вкус, аромат, это еще энергия и помощь, чтобы начать новый трудовой день. Но если это не одна чашка, и не 2, а 4, больше….

Дискуссии по поводу вреда от кофе ведутся до сих пор, результаты – неоднозначны. Однозначно, можно утверждать, что кофе имеет как положительные последствия, так и негативные эффекты.

Что произойдет, если вы откажетесь от кофе в месяц, проверил на себе эксперт - спортсмен и сертифицированный специалист по комплексному питанию Адам Мейер. Результаты его поразили.

Вместо чашки кофе он выпивал травяной чай. Через месяц Мейер заметил следующие эффекты:

Улучшение сна. Адам стал легко засыпать и перестал просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет. Утром он просыпался полным энергии и отдохнувшим.

Улучшился внешний вид зубов. Они стали белее, а неприятный запах изо рта исчез.

Уменьшилась нервозность и раздражительность. Адам стал спокойнее и больше не переживал по пустякам.

Разговоры о негативном влиянии кофе на организм человека сводятся к понятию меры. Если вы выпиваете более трех порций кофе в день, стоит задуматься над сокращением его потребления или вообще отказа. Положительный эффект начнете ощущать уже через одну-две недели.

Положительные последствия отказа от кофе

Нормализация сна

Не секрет, что кофеин возбуждает нервную систему. Если кофе выпито слишком много, напиток может возбуждать и во время сна. Даже если вы выпьете кофе за 6 часов до сна, ваш биологический цикл, скорее всего, собьется.

Как показывают исследования и опыт Адама Мейера, при полном исключении напитка вы станете легче засыпать, будете лучше высыпаться, легче станет вставать утром. И самое главное — будете выглядеть и действительно чувствовать себя более отдохнувшим.

Повышение энергии без вспомогательных средств

Несмотря на то, что большинство людей пьют кофе именно для того, чтобы взбодриться или просто проснуться, через некоторое время после отказа вы почувствуете, что энергии стало гораздо больше. Дело в том, что кофеин стимулирует производство адреналина, приводящего к притоку сил. Однако с течением времени при постоянном потреблении кофе стимулятора нужно все больше и больше.

Кроме того, кофе способен блокировать кортизол, именно этот гормон помогает просыпаться утром. Поэтому, если постоянно пить кофе утром и блокировать гормон, бодрящий эффект будет кратковременным.

Стабилизируется эмоциональное состояние

Речь идет о перепадах настроения и повышенной раздражительности. Исключение напитка из рациона приведет к стабилизации эмоционального фона, хотя тем, кто по-настоящему подсел на кофе, поначалу будет сложно именно в психологическом плане.

Снижение веса и повышение иммунитета

Кортизол также влияет на работу надпочечников и щитовидки, которая отвечает и за обмен веществ. Кофеин его замедляет, поэтому отказ от кофе может помочь в похудении.

По этой же причине, из-за воздействия на щитовидную железу, кофе становится причиной ослабления иммунитета и, следовательно, многих болезней.

Нормализация уровня витаминов и полезных веществ

В кофе содержится танин, препятствующий всасыванию железа. Кроме того, у кофе есть мочегонный эффект, он вымывает кальций. Также употребление кофе снижает уровень калия, цинка, нейтрализует действие витаминов B, C и PP, ухудшает общий водный баланс организма. После отказа от кофе уровень витаминов и полезных веществ придет в норму, водный баланс кожи улучшится.

Нормализация АД и уровня холестерина в крови

И высокое давление, и повышенный холестерин могут быть вызваны чрезмерным содержанием кофеина в организме.

Повышение либидо и уровня прогестерона

Щитовидная железа отвечает за гормоны, от которых напрямую зависит сексуальное влечение, например, за тестостерон. Если перестать перегружать напитком щитовидку, можно заметить улучшение в сексуальной жизни.

Прогестерон за который тоже отвечает щитовидка, способствует наступлению беременности и дальнейшей поддержке. Поэтому на этапе планирования и беременности не рекомендуется сильно налегать на кофе.

Зубы снова станут белыми

То, что кофе это сильный краситель, ни для кого не секрет. Отказ от напитка вместе с надлежащим уходом и регулярными посещениями стоматолога поможет сделать зубы белыми, а полость рта — здоровым.

Отрицательные эффекты отказа от кофеина

Среди отрицательных эффектов, которые могут возникнуть после исключения кофе из рациона следующие.

Общее ухудшение здоровья, усталость и рассеянность

Раздражительность, беспокойство, головокружение, возможные симптомы гриппа, бессонница, перепады настроения могут сопровождаться при отказе от кофе, особенно в начале. После лишения организма достаточно сильного стимулятора будет непросто справиться с усталостью, быстрой утомляемостью и невнимательностью.

Головные боли

При отказе от кофе в организм перестанет поступать адреналин и дофамин, вместо них гормон аденозин, отвечающий за усталость. Из-за него могут начаться головные боли. Чтобы их избежать, бросать пить кофе нужно постепенно.

Увеличение веса

Кофе обладает способностью временно подавлять аппетит. Поэтому, если отказаться от напитка, может возникнуть непреодолимое желание заменить напиток жирными или сладкими продуктами.

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