Что будет, если отказаться от сладкого на месяц: результаты удивят

Медицинский обозреватель Рейчел Голдман решила на месяц исключить из рациона сахар, чтобы исследовать, как это повлияет на мое эмоциональное состояние. Ее беспокоило, что после употребления сладкого она часто чувствовала вялость, раздражительность и туман в голове, у нее ухудшалось настроение.

Рейчел решила отказаться от добавленного сахара в месяц, чтобы улучшить свое самочувствие. К тому же она не употребляла его каждый день, а баловала себя сладким дважды в неделю. Даже после такого потребления сахара, девушка отмстила, насколько вялой, раздражительной она чувствовала себя и начала задаваться вопросом: может ли потребление сахара влиять на психическое здоровье.

Как сахар влияет на психику

О негативном влиянии сахара на эмоциональное состояние свидетельствуют и многие исследования.

Диетологи Джессика М. Келли и Марджори Нолан Кон подтверждают, что рафинированный сахар вызывает резкие колебания уровня сахара в крови, что приводит к раздражительности, усталости и трудностям с концентрацией. Впоследствии это может способствовать развитию тревоги и депрессии, нарушая баланс химических веществ в мозге, таких как серотонин и дофамин.

Исследование 2017 года, в котором приняло участие более 23 000 человек, выявило связь между высоким потреблением сахара и депрессией, особенно у мужчин. Другие исследования, например, в 2024 году также подтверждают эту связь, но отмечают, что эмоциональное переедание через стресс может усугубить проблему. Участники с высоким уровнем потребления сахара имели на 23% больше шансов получить диагностированное психическое заболевание , чем те, кто меньше потреблял сахара.

Для своего эксперимента Рэйчел решила исключить из рациона добавленный сахар, включая мед, но продолжить употреблять продукты с природным сахаром, такие как фрукты и молочные продукты. Эксперты объясняют, что природные сахара, в отличие от рафинированных, сопутствуют клетчатке, витаминам и антиоксидантам, которые укрепляют здоровье и замедляют усвоение глюкозы.

Результаты эксперимента

Первая неделя – «Ого, это действительно содержит сахар?»

В течение первой недели эксперимента без сахара Рэйчел не почувствовала изменений в настроении, но заметила, что ее поведение и мышление начали меняться. У нее возникла новая привычка читать этикетки продуктов и списки ингредиентов. Хотя первые дни отказа от сахара были легкими, эта привычка оказалась достаточно сложной.

Она была удивлена, узнав, что сахар содержится во многих продуктах. Большинство ее любимого соленого лакомства содержали сахар. Даже ее обычный "здоровый" перекус после тренировки – белковый батончик – оказался под запретом. На четвертый день у нее возникло первое серьезное испытание – она поняла, что не может купить молочный шоколад на выходе из магазина. Отказаться от этого было труднее, чем она ожидала.

К концу первой недели она испытала желание сдаться. Хотя тяги к сахару не было, постоянная проверка этикеток ее раздражала, а заметных преимуществ от отказа от сладкого еще не было.

Вторая неделя – смена настроения и энергии

На второй неделе эксперимента состояние девушки стало улучшаться. Приблизительно через 10 дней она почувствовала первые положительные изменения.

До эксперимента девушка часто позволяла себе сладкое лакомство, считая их вознаграждением или способом поднять настроение. Еда была для нее основным источником комфорта, хотя это часто вредило ее здоровью. Чтобы продолжить эксперимент, ей пришлось отказаться от привычки "баловать себя". Она стала внимательнее к выбору продуктов, начала планировать перекусы, избегать еды на вынос и более тщательно контролировать покупки.

Самое важное, она научилась проживать свои эмоции, а не "заедать" их. По совету терапевта она начала вести дневник, записывая свои дискомфортные ощущения, которые раньше побуждали ее к перееданию.

Наконец она заметила изменения в настроении. Ее уровень энергии стал более стабильным, ведь она перестала употреблять большое количество сахара, а затем ощущать резкий спад. Это, в свою очередь, положительно повлияло на ее эмоциональное состояние.

Третья неделя – ясность ума и эмоциональное равновесие

На третьей неделе эксперимента девушка была приятно удивлена своим самочувствием. Ее уровень энергии и настроение стали гораздо стабильнее, и она гордилась тем, что смогла так долго воздерживаться от сахара.

Она также заметила следующие положительные изменения:

Отсутствие "тумана" в голове: Она чувствовала ясность ума в течение рабочей недели, ведь больше не ощущала резких скачков сахара в крови.

Эмоциональное равновесие: Она стала более спокойной и менее раздражительной.

Повышенное самосознание. Она продолжила вести дневник, записывая свои эмоции вместо того, чтобы "заедать" их. Эта практика помогла ей лучше понимать себя и способствовала эмоциональной стабильности.

Кроме того, она открыла для себя, что здоровые перекусы могут быть не менее вкусными, чем сладости. Орехи, темный шоколад и фрукты стали ее любимым лакомством, и она чувствовала себя полностью удовлетворенной.

Четвертая неделя эксперимента принесла ощущение новой нормы

По словам Рэйчел, она не перестала думать о сахаре. Однако, в общем-то, тяга к сладкому значительно уменьшилась, что она считала огромным достижением.

К концу четвертой недели она заметила следующие изменения:

Значительное улучшение уровня энергии и качества сна.

Более стабильное эмоциональное состояние даже в сложные дни.

Отсутствие инстинктивного желания лакомиться сладким.

Больше ее радовало то, что она почувствовала больший контроль над своими решениями.

Выводы после месяца отказа от сахара

Сахар влияет на настроение больше, чем он думал. Раньше она считала, что он вредит только физическому здоровью, но оказалось, что он влияет на эмоциональное состояние и терпение. Отказавшись от привычных сладких перекусов, она стала более спокойной и уравновешенной.

Сахар почти везде. Девушка была в шоке, когда начала читать этикетки продуктов. Даже в "здоровых" продуктах, таких как йогурт, гранола и белковые батончики, часто содержится много добавленного сахара.

Тяга к сладкому часто имеет психологическую природу. На второй неделе эксперимента Рэйчел поняла, что на самом деле не испытывает физической потребности в сахаре. Сладкое ассоциировалось у нее с комфортом и снятием стресса. Отказ от этой привычки положительно повлиял не только на мое питание, но и на эмоциональное состояние.

Даже небольшие изменения могут иметь большое значение. Отказаться от сахара было нелегко, но это не требовало чрезвычайных жертв. Результаты превзошли ожидания, как утверждает девушка, она почувствовала улучшение энергии, сна, концентрации и настроения.

Читайте также: