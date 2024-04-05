Что будет, если постоянно "сидеть" в телефоне: сколько часов в день можно использовать гаджеты

Мы все слышали о том, что дети и подростки проводят слишком много времени по телефону. Но как насчет взрослых?

Ввиду того, передает блог Reid Health, что многие современные профессии требуют часов, проведенных за компьютером, а большую часть свободного времени мы "сидим" в телефонах, прокручивая ленты социальных сетей или просматривая любимые сериалы, взрослым также стоит подумать об этом., как уменьшить время в различных гаджетах — Мир компьютерных инноваций

Сколько в среднем взрослые люди сидят в телефоне

Лишь несколько лет назад взрослый американец проводит около 11 часов в день в телефоне, но после карантина во время пандемии это число выросло до 19 часов в день. Около 30% взрослых в ходе опроса ответили, что "почти постоянно" находятся в сети. Много ли это и как это влияет на наше здоровье?

Сколько времени можно "сидеть" в телефоне взрослым

Есть четкие указания, сколько часов могут проводить по телефону дети и подростки, а вот для взрослых такая информация встречается редко. Магического количества часов рекомендуемого времени перед экраном гаджетов для взрослых просто не существует. Однако врачи уверены, что постоянное пребывание в сети вредно для здоровья.

Например, одно исследование показало, что взрослые, которые проводят шесть и более часов в день в телефоне, имеют значительно более высокий риск развития депрессии. Результаты второго доказали, если ограничить использование социальных сетей до 30 минут в день, можно значительно улучшить свое самочувствие. При этом огромную роль играют также тип и качество экранного времени.

Что будет, если постоянно "сидеть" в телефоне

Что будет, если постоянно "сидеть" в телефоне / Фото: Unsplash

Негативными последствиями слишком частого использования смартфонов:

Плохой сон и бессонница – свет от экрана побуждает наш мозг бодрствовать, а если добавить еще и постоянное влияние в течение дня, то это может значительно усложнить ночной отдых. Если у вас проблемы со сном, стоит попытаться снизить время использования гаджетов. Головная боль и напряжение глаз – после долгого и частого использования телефона возникают дискомфорт и усталость в глазах, ухудшается зрение, дополнительно нагружают глаза блики и слишком высокая яркость экрана. Впоследствии это перерастает в головные боли. Привыкание — согласно недавним исследованиям, у людей может возникать привыкание к гаджетам и социальным сетям, после чего могут даже ощущаться симптомы абстиненции, когда они не могут получить доступ к своему телефону или приложениям, часто такое поведение даже чревато повседневной жизнью. Боль в спине, шее и плечах – глядя в телефон, мы постоянно наклоняемся вниз, чем нагружаем спину, шею и плечи. Если вы удерживаете такую позицию в течение длительного времени, это может привести к боли или даже серьезным проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Ухудшение работы мозга — в 2020 году было проведено исследование, показавшее, что люди, у которых диагностировали зависимость от смартфона, имели проблемы с той частью головного мозга, что отвечает за передачу сообщений, при этом у них ухудшились когнитивные функции. Снижение уровня физической активности — время, которое современные люди проводят по телефонам, раньше отводили физической нагрузкой, а из-за малоподвижного образа жизни существует повышенный риск ожирения и другие проблемы со здоровьем.

Какая же норма телефона в день для взрослых

Согласно экспертам, взрослым следует ограничить время за экраном до менее чем 2 часов в день. Любое другое время, которое вы не проводите за компьютером на работе, лучше посвятить физической активности.

Также существуют и другие советы, которые помогут уменьшить время использования телефона:

выключение оповещения — сообщения от приложений побуждают вас взять в руки телефон и посмотреть на экран;

установите таймер – по истечении времени, выключайте гаджет и попробуйте подвигаться (убрать в комнате, позаниматься упражнениями или выйти на прогулку);

не берите телефон с собой в спальню — чаще всего люди проводят время с телефоном, лежа в постели, которая мешает сну и может ухудшать самочувствие.

Если вас беспокоят плохой сон, боль в спине, плечах или шее, головная боль, напряжение в глазах, обратитесь к врачу.

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