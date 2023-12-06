Что будет, если съедать два банана в день: такого вы точно не ожидали

Бананы – полезны, вкусны и идеально подходят для перекуса. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что будет, если каждый день съедать по два банана?

Прежде всего, нужно определить, что содержится в бананах, и почему они столь полезны организму:

в одном банане 240 ккал;

900 мг калия (а это 24% от суточной нормы);

54 г углеводов (18% от дневной нормы);

2 г пищевой клетчатки (24% от суточной нормы);

28 г сахара;

6 г белков (4% от дневной нормы).

Дополнительным плюсом вы получаете витаминный заряд, а именно:

витамин А (2% от суточной нормы);

витамин С (3% от суточной нормы);

Железо (2% от суточной нормы);

витамин B6 (40% от суточной нормы);

Магний (16% от дневной нормы).

Можно ли съесть два банана в день: что будет с организмом

Можно ли съесть два банана в день / Фото: Pexels

Если вы будете съедать ежедневно по два банана, то сможете извлечь немало пользы для организма. В частности:

Организм насытится калием (а такое состояние достигается крайне редко) – чтобы понять, насколько это важно, стоит отметить, что наш организм использует калий для того, чтобы каждая клетка генерировала свой электрический заряд, без которого она не может функционировать. Также калий поддерживает равномерное сердцебиение, здоровое кровяное давление, запускает высвобождение инсулина в ту минуту, когда организму нужно отрегулировать уровень сахара. Для взрослого организма рекомендуемой нормой потребления калия составляет 3,500-4,700 мг. в день (в зависимости от состояния здоровья и образа жизни), поэтому двумя бананами вы запросто покроете суточную норму почти на четверть. Снижаются риски, связанные с раковыми заболеваниями – диета с большим количеством фруктов и овощей помогает проводить профилактику раковых заболеваний, ведь с этими продуктами организм получает полезные вещества и минимальное количество примесей (соли, красители, сахар, консерванты). Бананы могут похвастаться высоким уровнем витамина С, который известен своей способностью предотвращать негативное влияние канцерогенов и свободных радикалов. А пищевая клетчатка помогает сбалансировать работу пищеварительной системы, предупреждая развитие рака толстой кишки. Поддержка постоянной работы сердца — баланс калия и натрия необходим для работы сердца. Недавнее исследование показало, что люди, получающие ежедневно около 4,069 мг калия на 49%, снижают риск смерти из-за ишемии сердца. Показатели действительно впечатляют. К тому же, бананы содержат клетчатку, витамины С и В6, поддерживающие сердцебиение. Удовлетворяется потребность в сладком здоровым способом — в современной диетической практике сахар приобрел яркую отрицательную окраску. Однако следует помнить, что дело не в самом сахарном, а в тех продуктах, в которых сахар не присутствовал, но его ввели искусственно. Бананы сладки от природы, поэтому их употребление вряд ли отрицательно скажется на здоровье.

Тем более, что бананы с хорошей порцией клетчатки предотвращают резкие скачки сахара в крови и замедляют пищеварение.