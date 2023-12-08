Что будет, если в день съедать по три яйца: развеиваем мифы с помощью научных фактов

Можно ли съедать по три яйца каждый день? В Сети часто услышать утверждение, что это вредно. Но действительно ли это так?

Яйца часто подвергаются влиянию негативной критики. Утверждают, что этот продукт содержит большое количество холестерола в своей белковой части, жировой компонент и гормоны (как будто они есть в оплодотворенных куриных яйцах). Однако что об этом говорят научные факты? Давайте разбираться.

Напомним, что раньше мы писали о том, что будет, если съедать по два банана в день.

Польза яиц для мужчин и женщин

Яйца – ценный источник многих полезных элементов, помогающих человеческому организму слаженно работать. Только в одном круто сваренном яйце содержится:

77 калорий, 6 г протеина и 5 г здоровых жиров;

витамин А (6% от дневной нормы);

фолиевая кислота (5% от суточной нормы);

витамин B5 (7% от дневной нормы);

витамин B12 (9% от дневной нормы);

фосфор (9% от дневной нормы);

селен (22% от суточной нормы).

А еще в яйцах есть витамины D, E, K, B6, а также кальций и цинк.

Что будет, если в день съедать по три яйца

Что будет, если в день съедать три яйца / Фото: Pexels

Делимся рядом интересных предположений на основе научных фактов, что будет, если есть три яйца в день.

Поднимется уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП)

Не стоит забывать, что именно яйца являются "кладовой" так называемого "хорошего" холестерола, который помогает организму транспортировать холестерин из разных частей тела в печень. Там уже происходит ликвидация "плохого" холестерина. Поэтому, если употреблять в день по три яйца, можно значительно повысить уровень липопротеинов, отвечающих за удаление "плохого" холестерина. Более того, это также значительно снизит риски, связанные с появлением сердечно-сосудистых заболеваний.

Здоровые и крепкие мышцы вам гарантированно

В одном среднем курином яйце содержится 72 калории, большинство из которых – это протеин. Именно он является главным строителем, работающим над восстановлением клеток тканей человека. Без нее было бы трудно не только заниматься спортом, но и изменять положение тела. Если вы активно занимаетесь фитнесом, потребление до 3 яиц в день должно стать вашим правилом.

Улучшение здоровья костной ткани

Ранее считалось, что животный белок оказывает негативное влияние на кости. Однако последние исследования показали, что достаточный уровень протеина оказывает положительное влияние на их плотность. И это можно логически объяснить: животный белок прекрасно поглощает и сохраняет кальций, а именно этот элемент является важнейшим здоровьем костей.

Профилактика здоровья глаз

В состав яиц входят антиоксиданты (а именно зеаксантин и лютеин), положительно влияющие на зрение. Они собираются в сетчатке глаза и предотвращают возникновение дегенеративных процессов в зрительном аппарате.

Ну и наконец, съедая три яйца в день, вы будете быстро чувствовать насыщение и перестанете бездумно перекусывать. А все благодаря высокому содержанию протеина.

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