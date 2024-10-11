Что будет происходить с вашим телом, если вы регулярно будете спать до 6 часов в сутки

Нормально ли спать по 6 часов в сутки каждый день?

Современные рекомендации Национального фонда сна рекомендуют взрослым спать от семи до девяти часов в ночь. Однако большинство отдыхают значительно меньше. Что будет, если регулярно спать по 6 и менее часов.

В чем проблема

Если вы постоянно спите менее шести часов, велика вероятность того, что вы рискуете испытывать проблемы со здоровьем.

Ухудшение настроения

Софи Босток, исследовательница сна и психология поведения, говорит, что плохой сон и психическое здоровье неразрывно связаны. У тех, кто плохо спит, вдвое больше шансов развить тревожность и депрессию, чем у отдыхающих достаточно времени.

Импульсивность и эмоциональность

Наш мозг эволюционировал, чтобы воспринимать потерю сна как предупредительный знак, говорит Босток. Нашим предкам скорее не давали спать хищники, а не прокрутки телефонов, поэтому мы реагируем на короткий сон, переходя в состояние повышенной готовности. Таким образом, мы становимся более чувствительны к потенциальным врагам.

Проблемы с концентрацией

По словам Босток, без достаточного количества сна в долгосрочной перспективе нам сложно сосредоточиться, учиться и запоминать, сопереживать и принимать логические и разумные решения.

Регулярный сон менее шести часов и заболевание

Что будет, если спать менее шести часов в сутки регулярно / Фото: Фото из открытых источников

Бессонница связана с разными заболеваниями: от ожирения до диабета 2 типа и даже болезни Альцгеймера. Об основных причинах можно прочитать в журнале Experimental Psychology за май 2019 года.

Согласно исследованию, люди, спящие менее семи часов в сутки, имеют значительно повышенный уровень молекул, называемых микроРНК, подавляющих содержание белка в клетках и ранее связывавшихся с воспалением и плохим состоянием кровеносных сосудов.

Ожирение

Согласно анализу 36 исследований, обсуждаемых в журнале Obesity, отсутствие достаточного количества сна повышает вероятность набора веса. Различные исследования показали, что плохой сон нарушает выработку гормонов грелина и лептина, контролирующих голод. Таким образом, люди, страдающие бессонницей, жаждут жирной, крахмалистой и сладкой пищи, потенциально съедая сотни дополнительных калорий в день в виде рафинированных углеводов.

Сахарный диабет 2 типа

Согласно отчету в журнале Diabetes Care, люди с хронической нехваткой сна значительно рискуют заболеть диабетом 2 типа. Пациенты, страдавшие плохим сном (определяющимся как менее пяти часов в сутки) в течение года или дольше, имели втрое больший риск, чем те, кто спал шесть часов или больше. Как и в случае с ожирением (также связанным с диабетом 2 типа), считается, что основной причиной является нарушение нормальной гормональной регуляции организма, но в этом случае оно является результатом недостаточного сна.

Ухудшение иммунитета

Общеизвестно, что сон необходим для здоровой иммунной системы, части нашей структуры, которая борется с антигенами или чужеродными захватчиками, а также с "Т-клетками": белыми кровяными клетками, уничтожающими вирусные клетки. Одно из исследований показало, что субъекты, спавшие менее семи часов в сутки, имели втрое больше шансов подхватить простуду, чем те, кто спал целых восемь или больше.

Альцгеймер

Многие современные исследования показывают, что бессонница повышает риск развития болезни Альцгеймера. Доклад Гарвардской медицинской школы обнаружил, что у людей с нарушениями сна вероятность развития когнитивных расстройств почти в 1,7 раза выше, чем у людей без них.

Заболевание почек

Исследователи из Университета Теннесси отметили, что хроническая бессонница связана с 1,5-кратным повышением риска почечной недостаточности и даже более резким увеличением риска почечной недостаточности: в 2,4 раза.

Проблемы с сердцем

В 2019 году ведущий американский университет опубликовал исчерпывающий доклад, связывающий бессонницу с высоким уровнем холестерина и артериальным давлением. Невысыпающиеся люди также имеют повышенный уровень гормонов стресса и веществ, указывающих на воспаление, ключевую причину сердечно-сосудистых заболеваний.

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