Что будет с организмом, если есть апельсины каждый день

Регулярное употребление апельсинов может помочь укрепить кости и предотвратить развитие остеопороза.
Есть апельсины каждый день можно, но следует придерживаться некоторых правил. Никогда не употребляйте цитрусовые на голодный желудок и ночью. Это очень негативно влияет на микрофлору кишечника.
Сколько апельсинов можно есть в день
Рекомендуется есть не более двух-трех апельсинов в день во избежание превышения допустимой нормы сахаров и кислот. При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, язвы, гастрита, панкреатита) добавление апельсинов в рацион возможно только после консультации с гастроэнтерологом.
Чем полезен апельсин
Апельсины содержат витамины, минералы, клетчатку, флавоноиды, каротиноиды, что делает цитрусовый фрукт полезным дополнением рациона.
Один апельсин покрывает 80% дневной потребности организма в витамине С, который не только повышает иммунитет – снижает воспалительные процессы и даже помогает похудеть, поскольку помогает организму использовать свой жир в качестве энергии во время занятия физическими упражнениями. Витамин C позволяет снять усталость и действует как антиоксидант.
Польза апельсинов для организма:
- защита клеток от повреждений
- усиление выработки коллагена (белка, который влияет на текстуру кожи и участвует в заживлении ран)
- ускорение усвоения железа (помогает предотвратить и бороться с анемией)
- повышение иммунитета
- замедление прогрессирования возрастной макулярной дегенерации
- борьба со свободными радикалами (могут вызвать рак)
- укрепление костей
- поддержка здоровья кишечника
- нормализация пищеварения
- снижение артериального давления
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