Что будет с организмом, если каждое утро пить теплую воду с куркумой

Высказывание о том, что утро должно начинать с кофе, утратило свою актуальность. Сегодня утро человека, который беспокоится о своем здоровье, начинается со стакана теплой воды. Употребление теплой воды натощак помогает окончательно проснуться, активизирует работу органов желудочно-кишечного тракта.

А если вода будет с дополнительными ценными ингредиентами, польза ее для организма может быть еще большей. Одним из таких ценных компонентов является куркума, или как ее еще называют – турмерик.

Чем полезна куркума

Куркума активно используется не только в кулинарии, но и в медицине. Это обусловлено ее составом: в нее входят витамины группы B, аскорбиновая кислота, филлохинон, кальций, железо, фосфор, долин, йод, эфирные масла. Столовая ложка куркумы обеспечивает 26% суточной потребности в марганце, 16% суточной потребности в железе, 5% суточной потребности в калии и 3% суточной потребности в витамине С.

Что будет, если утром пить теплую воду с куркумой

Куркума является мощным противовоспалительным и антиоксидантным средством . Если острый воспалительный процесс является нормальной реакцией иммунной системы на болезнь, то хроническое воспаление – это нарушение, провоцирующее сбои в функционировании многих органов и систем. Постоянное хроническое воспаление может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных процессов, нарушению метаболизма и даже возникновению рака. А стакан воды с куркумой утром может стать мощным средством профилактики многих опасных патологий.

. Если острый воспалительный процесс является нормальной реакцией иммунной системы на болезнь, то хроническое воспаление – это нарушение, провоцирующее сбои в функционировании многих органов и систем. Постоянное хроническое воспаление может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных процессов, нарушению метаболизма и даже возникновению рака. А стакан воды с куркумой утром может стать мощным средством профилактики многих опасных патологий. Вода с куркумой утром улучшает сосудистый эндотелий, повышает прочность и эластичность сосудов. Куркума снижает уровень липопротеинов низкой плотности – так называемого «плохого холестерина», избыток которого может стать причиной развития атеросклероза сосудов.

Куркума снижает уровень липопротеинов низкой плотности – так называемого «плохого холестерина», избыток которого может стать причиной развития атеросклероза сосудов. Существуют исследования, согласно которым регулярное употребление куркумы профилактикой развития болезни Альцгеймера . Поэтому если вы хотите до старости сохранить ясность ума, начните пить воду с куркумой каждое утро уже сегодня.

. Поэтому если вы хотите до старости сохранить ясность ума, начните пить воду с куркумой каждое утро уже сегодня. Вода с куркумой с утра снижает риск развития рака.

Куркума оказывает антидиабетическое действие благодаря усилению усвоения глюкозы и улучшению функции бета-клеток поджелудочной железы. Куркума способна восстанавливать окислительный стресс и функции ДНК-метилтрансферазы при диабетической ретинопатии.

благодаря усилению усвоения глюкозы и улучшению функции бета-клеток поджелудочной железы. Куркума способна восстанавливать окислительный стресс и функции ДНК-метилтрансферазы при диабетической ретинопатии. Если пить куркуму с водой ежедневно в течение 3 недель, можно заметить снижение веса и уменьшение объема тела . Причина в том, что употребление воды натощак способствует ускорению метаболических процессов, а добавление к ней куркумы активизирует выработку желчи. В свою очередь улучшенный желчеотток оптимизирует процессы пищеварения и помогает организму более качественно переваривать пищу.

. Причина в том, что употребление воды натощак способствует ускорению метаболических процессов, а добавление к ней куркумы активизирует выработку желчи. В свою очередь улучшенный желчеотток оптимизирует процессы пищеварения и помогает организму более качественно переваривать пищу. Вода с куркумой утром оказывает и антидепрессивное действие. Если у вас депрессивное состояние, попробуйте принимать куркуму водой каждое утро. Конечно, куркума не может рассматриваться как самостоятельное средство для борьбы с депрессией, только как вспомогательное.

Как правильно пить куркуму с водой утром

Существуют разные способы приготовления этого полезного напитка. Самый простой – добавить в стакан воды 0,5 чайной ложки куркумы и тщательно размешать, чтобы не осталось комочков. Можно дополнить напиток специями – черным перцем, корицей, имбирем, медом или соком лимона.

Желательно выпивать стакан воды с куркумой утром сразу после пробуждения.

Оптимально использовать воду комнатной температуры или теплую (до 40 °C).

Постарайтесь не завтракать в течение 30-60 минут после того, как выпьете воду.

Рекомендуется выпивать не больше одного стакана воды с турмериком за один раз.

Куркумин имеет достаточно низкую биологическую усвояемость, чтобы повысить уровень усвояемости куркумина, добавляют небольшое количество черного перца. Содержащийся в этой специи пиперин усиливает биодоступность куркумина в 20 раз.

Кому нельзя пить воду с куркумой

Нежелательно или вообще противопоказано утром пить воду с куркумой:

беременным и кормящим женщинам,

людям с желчнокаменной болезнью в анамнезе,

аллергикам,

диабетикам,

лицам с пониженным артериальным давлением,

людям с заболеваниями органов ЖКТ в стадии обострения.

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