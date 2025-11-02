Что будет, если не есть целые сутки / © Pixabay

Периодическое голодание стало одной из самых популярных тенденций в соцсетях последних лет — многие используют его как способ похудения.

Об этом говорится на ladbible со ссылкой на YouTube канал ElevateMindHQ.

Впрочем, эксперты предупреждают: такой метод имеет свои риски, поэтому перед началом любых диетических экспериментов стоит проконсультироваться с врачом. Как отмечают специалисты, голодание всегда влияет на организм и не должно восприниматься легкомысленно.

Некоторые, стремясь к быстрому результату, прибегают к экстремальным методам — полному отказу от еды в сутки. Во время этого разрешается пить воду или кофе, однако чувство голода и некоторые побочные эффекты все равно неизбежны.

Наши предки жили в условиях, когда еда не всегда была доступна, поэтому периодическое голодание для человечества не ново. Некоторые считают, что суточное голодание помогает очистить организм от «мертвых» клеток, восстановить ткани, активизировать обмен веществ и «перезапустить» тело.

Что происходит с организмом человека в течение 24 часов без еды — результаты симуляции.

Через 4–8 часов

Организм завершает процесс пищеварения, уровень инсулина снижается и тело начинает сжигать запасы глюкозы. К концу этого периода уровень сахара в крови падает и организм переходит на использование гликогена в качестве источника энергии.

Через 12 часов

Наступает режим активного сжигания жира. Организм входит в состояние кетоза, когда жир преобразуется в основной источник энергии. Это может снизить аппетит и способствовать потере веса, но часто сопровождается усталостью.

Через 16 часов

Начинается процесс аутофагии — естественной «уборки» в организме, когда клетки обновляются, а поврежденные части утилизируются. Впрочем, специалисты отмечают, что польза этого процесса для профилактики болезней еще недостаточно доказана.

Через 18 часов

По словам авторов симуляции, уровень гормона роста может увеличиться втрое, что ускоряет сжигание жира и помогает сохранить мышечную массу.

Через 20 часов

Повышается чувствительность к инсулину, а значит эффективность усвоения питательных веществ после восстановления питания. Также возможно улучшение концентрации, хотя научных доказательств этому пока недостаточно.

Через 24 часа

Происходит клеточное обновление и перезапуск иммунной системы. Старые клетки заменяются новыми, уменьшается воспаление, а организм активно сжигает жир.

