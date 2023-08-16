Что будет с организмом, если пить мало воды, нужно ли выпивать 2 литра в жару

Чем грозит для здоровья человека нехватка воды, как будет вести организм без воды в жару

Организм 24 часа в сутки, семь дней в неделю нуждается в воде. Но важно, чтобы было достаточно чистой питьевой воды.

Если воды будет не хватать, могут возникнуть проблемы.

Зачем организму вода

Функции воды разнообразны, вода:

Транспортирует питательные вещества и кислород в клетки.

Участвует в процессе терморегуляции.

Помогает переваривать пищу.

Выводит продукты распада и токсины.

Защищает органы, ткани и суставы от повреждений.

Пара стаканов воды после утром поможет проснуться и восполнит дефицит влаги, выведет токсины и остатки непереваренной пищи, а также подготовит желудочно-кишечный тракт к приему пищи и улучшит ее усвоение.

Достаточное количество воды в организме:

Оптимизирует терморегуляцию, потоотделение и выведение токсинов.

Участвует в снабжении кислородом и регенерации тканей.

Улучшает стул.

Активизирует мозговую деятельность и предотвращает возрастное ухудшение памяти.

Снимает дополнительную нагрузку с сердца.

Уменьшает риск возникновения онкозаболеваний.

Улучшает состояние кожи.

Замедляет старение, способствует долголетию и качеству жизни.

Что будет, если систематически пить мало воды

Дефицит воды в организме приводит к проблемам со здоровьем почек, провоцирует постоянную головную боль, сухость кожи, мышечные судороги и проблемы с пищеварением.

Хуже всего, что мозг привыкает к недостатку жидкости, и через некоторое время начнет забывать о воде, у вас исчезнет жажда, со временем вы будете пить меньше воды, думая, что так и надо. Не говоря уже о том, что с возрастом человек невольно приучает себя пить меньше, заменяя большую часть воды более вкусными альтернативами, такими как сок, чай, кофе и т.д.

Организм станет забирать воду из кожного покрова, из-за чего кожа станет очень сухой, ухудшится сон, работоспособность и исчезнет энергия. При критической стадии могут возникнуть проблемы с дыханием и даже обморок.

Следствием недостатка воды может быть:

повышение давления и температуры тела,

кожа становится сухой и начнет шелушиться, волосы ломаться,

обмен веществ нарушится,

ускорение процессов интоксикации и старения,

рост концентрации холестерина,

учащенное сердцебиение, инфаркты и инсульты,

нарушение работы внутренних органов прежде всего почек и мочевыводящих путей, кровеносной системы.

износ суставов, сосудов, сердечной мышцы.

Сколько воды нужно пить в жаркий день

Как считают эксперты, количество жидкости, которую необходимо употреблять в жару, зависит от индивидуальных особенностей организма. В среднем она рассчитывается исходя из массы тела и температуры окружающей среды. К примеру, для человека весом от 50 до 55 кг оптимальным считается 1,5 литра в сутки при температуре до 23 градусов, при температуре от 25 до 29 градусов – 2 литра. Если жара свыше 30 градусов, нужно уже упивать 2,5-3 литра.

Но, если хочется пить больше, пейте. Конечно, если нет специфических заболеваний, ограничивающих ее употребление.

В жару врачи советуют к обычной норме воды прибавить еще один литр.

Больше обычной нормы нужно пить воду в случае тренировок и физических нагрузок. Обезвоживание может значительно навредить организму – кровь густеет, плазма крови уменьшается. Слипшиеся эритроциты не могут переносить кислород в должном объеме к клеткам. Как следствие, человек может почувствовать головную боль, головокружение, вялость, слабость. Такое состояние называется гипоксией. Чтобы этого не произошло, выбирайте чистую, холодную или комнатной температуры воду.

Общие рекомендации по количеству жидкости в сутки, включая воду, безалкогольные напитки и жидкость из пищевых продуктов – это 2,7 литра для женщин и 3,7 литра для мужчин.

В жару, а также во время тренировки, при болезни и кормлении грудью норму воды нужно увеличить на один литр.

Нужно иметь в виду, что разнообразные напитки, как чай, кофе включают в себя кофеин, обладающий легким мочегонным эффектом. То есть если пить эти напитки для утоления жажды, мы провоцируем организм отдавать эту воду, то есть теряем больше жидкости, чем получаем.

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