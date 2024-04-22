Что будет с вашим кишечником, если есть корицу каждый день

Как может повлиять употребление корицы на работу кишечника

Корицу в первую очередь любят за аромат, эта замечательная специя является популярным дополнением кофе и добавляет выпечки пряности. Но не только корица является одной из тех специй, которую можно добавлять к любому блюду, к каждому приему пищи.

Широко известны и лечебные свойства корицы. Как свидетельствуют многочисленные исследования, регулярное потребление корицы улучшает состояние кишечника и пищеварение в целом.

Корицу нельзя назвать суперпитательной специей, она содержит небольшое количество кальция, каротина и каротина бета. Основная ценность корицы в ее антимикробных свойствах. Эта специя отлично защищает от различных бактерий, грибков и дрожжей.

Почему корица полезна для пищеварения

Согласно последнему исследованию 2023 года, экстракт корицы может помочь облегчить диарею. Группа людей с диареей принимала капсулы с водным экстрактом корицы, созданными исследователями. Результаты показали эффективность препарата для борьбы с патогенными бактериями.

Эффективна корица и как средство, облегчающее состояние как при диарее, так и при запоре, как средство для отхождения газов.

Благодаря содержанию диетических волокон корица понижает вероятность возникновения онкологии в толстом кишечнике.

Способствует эта ароматная специя очищению желчегонной системы и печени, выводит из организма лишние соли желчных кислот.

Приправа способствует выведению ненужной жидкости из организма, эффективно ее применение будет при заболеваниях почек.

При инфекциях в мочевом пузыре тоже советуют принимать напитки с корицей.

Специя содержит химическое соединение эвгенол — достаточно сильное антибактериальное средство, обладающее еще и антигельминтным свойством.

Коричневый альдегид, входящий в состав корицы, является эффективным средством против различных инфекционных заболеваний. Корица помогает в борьбе с такими болезнетворными бактериями как золотистый стафилококк, синегнойная палочка, холерный вибрион и другие, развитие которых может привести к инфекционно-воспалительным заболеваниям кишечника, печени и желчного пузыря, дыхательной и мочевыделительной систем.

Полезные свойства корицы

Корица обладает множеством других полезных свойств. В первую очередь известны ее антиоксидантные свойства. Как свидетельствуют исследования, даже когда корица переваривается, ее биологически активные соединения, такие как корическая кислота, остаются поддерживать антиоксидантное и противовоспалительное действие в организме.

Метаболиты корицы и выделенные из них соединения могут помочь защитить мозг от повреждений и улучшить симптомы таких заболеваний, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, о чем свидетельствуют исследования.

Медицинские исследования показали эффективность корицы во время лечения сахарного диабета. "Экстракт корицы может усиливать секрецию инсулина и защищать поджелудочную железу от окислительного стресса и воспаления".

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