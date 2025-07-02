Что будет, если каждый день есть брокколи / © Unsplash

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Брокколи содержит очень много витаминов, минералов и полезных элементов:

калий;

магний;

натрий;

фосфор;

клетчатка;

витамины С, А и В6;

протеины.

Благодаря этому этот вид капусты оказывает положительное влияние на пищеварение, иммунитет, сердечно-сосудистую систему, в частности, помогает укрепить стенки сосудов.

Она также является продуктом, который врачи рекомендуют использовать для профилактики раковых заболеваний. Брокколи обладает противовоспалительным эффектом, содержит антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы. Исследователи считают, что эти свободные радикалы являются основной причиной развития раковых опухолей.

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Брокколи рекомендуется добавить в ежедневный рацион тех людей, которые страдают аутизмом и сахарным диабетом. Все это благодаря тому, что она содержит сульфорафан, особое вещество, облегчающее состояние людей с этими заболеваниями.

Дополнительно этот вид капусты способствует снижению уровня холестерина в крови благодаря тому, что клетчатка, которой очень много в брокколи, ускоряет выведение его из организма. Нужно также употреблять молодые побеги брокколи, которые нейтрализуют действие токсинов в теле.

Овощ чрезвычайно полезен людям с проблемами зрения, ведь в нем содержатся лютеин и зеаксантин, положительно влияющие на здоровье глаза, защищающие от неизлечимых заболеваний. Продукт рекомендуется есть тем, у кого артрит, потому что он помогает замедлить воспалительные процессы.

Кому нельзя есть брокколи

Хотя брокколи абсолютно безопасна для человека, его употребление может иметь определенные побочные эффекты. К примеру, после переедания может раздражаться толстый кишечник, чем повышается газообразование.

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Брокколи следует с осторожностью употреблять людям, принимающим лекарства для снижения свертывания крови. Врачи не рекомендуют добавлять ее в рацион больным гипотериозом.

Как правильно есть брокколи, чтобы все полезные свойства оставались

Полезнее всего есть брокколи в сыром виде. Но так этот продукт любят далеко не все. Тем более что сырая брокколи может раздражать стенки кишечника. Однако и долго готовить эту капусту не стоит, иначе все ее полезные свойства пропадут. Лучше слегка отварить брокколи в подсоленной воде.

Храните брокколи во хорошо проветриваемом влажном помещении при температуре от -3 до 0 градусов. Лучше всего покупать головки среднего размера. Если брокколи уже начала желтеть или ее бутоны очень раскрыты, значит она перезрела.

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