Что делать, чтобы не натереть ноги новой обувью: полезные советы и лайфхаки

Если обувь тесная, маленькая, отекают ноги, что делать, чтобы не натереть ноги.
Причины, почему натирает обувь
- Первая причина, по которой обувь начинает натирать – это неправильно подобранный размер. Как обувь малого размера, так и обувь большего чем вам нужно размера, будут натирать ноги.
- Грубый или жесткий материал из которой изготовлена обувь.
- Причиной натирания может быть не соответствующая модель обуви. Обувь должна хорошо прилегать к ноге, но не сдавливать ее.
- Если ноги склонны к отекам, любая обувь особенно летом может натирать.
Что делать, чтобы обувь не натирала ноги
Попытаться растянуть обувь
- Приобрести специальное средство, предназначенное для растяжения обуви, чаще всего, это спрей. Можно попытаться растянуть обувь специальной колодкой, которую помещают внутрь обуви. Чтобы специально ее не покупать, для этого обратитесь в мастерскую.
- Попытаться смазать материал обуви каким-нибудь жиром, маслом, детским кремом, оставив на ночь.
- Если материал задника слишком жесткий, его можно слегка смягчить с помощью молотка. Для этого обернуть обувь мягкой тканью и постучать по ней молотком в местах, где обувь натирает кожу.
- Смазать обувь, части, которые натирают ноги воском или сухим мылом. Таким образом трение уменьшается, риск появления мозолей тоже.
- Попытаться растянуть обувь с помощью воды. Намочить газету, материал в горячей воде, поместить в обувь на время. Затем вытащить и надеть обувь поверх носков, чтобы она растянулась.
- Растянуть обувь с помощью спирта — пропитать им толстые носки, надеть их, а затем одеть обувь, которая натирает. Походить так, пока спирт полностью не испарится.
Чтобы уменьшить трение и предотвратить появление мозолей следующие лайфхаки:
- Купить специальный карандаш от мозолей. Там где натирает помажьте карандашом. Мозоли, тем более пузыри, ранки, если уж они есть, мазать карандашом не нужно.
- Вместо карандаша можно наносить обычный вазелин, более дешевое средство, которое можно купить в любой аптеке.
- Силиконовый пластырь подойдет для мозолей или для ранок. Он не сомнется, в отличие от обычного пластыря. И почти незаметен на ноге.
- Антиперспирант. Помойте ноги, после этого их антиперспирантом и можно обуваться.
- Можно купить специальные накладки на обувь и наклеить их на задник. Если проблема возникает в области пальцев, купить специальные силиконовые разделители, которые можно подобрать для любого или сразу нескольких пальцев. Они исключат трение пальцев об обуви или друг о другом. Иногда, чтобы избавиться от натирания пяток, достаточно просто приподнять стопу над задником. Для этого под стельку нужно что-нибудь подложить. А можно купить специальную стельку.
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