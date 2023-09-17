Что делать, чтобы не толстеть и не сидеть на диетах: 5 секретов стройных людей

Пять привычек людей, которые едят то, что хотят и не толстеют

В мире многие люди, которые остаются стройными, не прилагая для этого никаких усилий. Чаще всего это происходит благодаря хорошей наследственности. Но это не всегда срабатывает, множество примеров худых детей у полных родителей и наоборот.

Исследователи из Cornell's Food and Brand Lab провели онлайн-опрос, обобщили ответы и по результатам выделили 5 основных привычек людей, которые не толстеют в течение жизни.

Они ежедневно завтракают . 96% опрошенных "худых" сообщили, что завтракают каждый день. И это неудивительно, как свидетельствуют многочисленные исследования, пропущенный завтрак приводит к перееданию в течение дня.

. опрошенных "худых" сообщили, что завтракают каждый день. И это неудивительно, как свидетельствуют многочисленные исследования, пропущенный завтрак приводит к перееданию в течение дня. Они регулярно занимаются физическими упражнениями . 42% опрошенных занимаются разными физическими упражнениями от пяти и более раз в неделю. Если регулярно заниматься спортом, организм производит эндорфин, существенно снижающий ощущение голода.

. опрошенных занимаются разными физическими упражнениями от пяти и более раз в неделю. Если регулярно заниматься спортом, организм производит эндорфин, существенно снижающий ощущение голода. Не толстеющие люди взвешиваются . 50% опрошенных рассказали, что они следят за своим весом каждый день.

. опрошенных рассказали, что они следят за своим весом каждый день. Они едят сознательно. 92% подтвердили, что каждый раз едят осознанно. Что это значит? Они честно отвечают перед собой на вопросы "я голоден(ый), или мне просто скучно?". И если голодная(ый) “что именно я хочу съесть?”. Эти люди не едят, когда не голодны, не едят за компьютером, за телевизором, с гаджетом. Они придерживаются правила: «Когда я ем – я только ем», только еда и ее вкус занимает мои мысли. Они не едят котлеты, когда хотят мороженого и т.П.

подтвердили, что каждый раз едят осознанно. Что это значит? Они честно отвечают перед собой на вопросы "я голоден(ый), или мне просто скучно?". И если голодная(ый) “что именно я хочу съесть?”. Эти люди не едят, когда не голодны, не едят за компьютером, за телевизором, с гаджетом. Они придерживаются правила: «Когда я ем – я только ем», только еда и ее вкус занимает мои мысли. Они не едят котлеты, когда хотят мороженого и т.П. Люди, которые не толстеют, не ограничивают себя в пище. 44% участников опроса сказали, что позволяют себе есть столько, сколько захотят. И всякий раз. Парадокс? Нет. Из-за того, что они потребляют продукты сознательно, честно признаваясь, что «я сыт(ая) и больше не хочу», такие люди редко употребляют лишнее и могут отложить самый соблазнительный кусок на потом. Да, они едят только когда голодны и столько, сколько нужно организму.

74% опрошенных заявили, что не соблюдают никакую специальную диету и не делают из своей стройности культа.

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