Что делать, если вы не успели вакцинироваться Moderna во второй раз

Что делать, если вы не успели вакцинироваться Moderna во второй раз

Можно ли смешивать прививки от Covid-19?

Как стало известно из брифинга Министерства здравоохранения Украины, американская вакцина Moderna в Украине заканчивается.

В Минздраве объяснили, что речь идет о неравномерном распределении вакцин между первыми и вторыми дозами прививки — то есть врачи делали первых доз больше и на вторую прививку хватило.

Как сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, Украина имеет возможность получить РНК-вакцину Moderna только через глобальную инициативу COVAX (ее цель ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить их доставку в страны с низким и средним доходом).

"О Moderna не ведут переговоры, но есть опция получить ее от COVAX. Сейчас выясняем, сколько доз может предоставить этот механизм Украины", — сообщил Кузин.

Можно ли сделать вторую дозу вакцины Pfizer, если первая была Moderna?

В Минздраве по этому поводу обнародовали специальное объяснение: комбинировать прививки Moderna и Pfizer можно, и это безопасно.

Интервал между первой и второй дозами должен составлять те же 28 дней.

И Moderna, и Pfizer является мРНК-вакцинами.

Комбинирование именно таких вакцин министерство здравоохранения одобрило еще в июле.

"Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", — заявили 17 сентября в Минздраве.

Впрочем, ковид-сертификат после прививки двумя различными дозами получить пока нельзя, потому что нормативно МЗ этот вопрос не урегулировал. Но над этим работают.

В некоторых странах уже давно практикуют смешивания доз вакцин от различных производителей.

Эксперты считают, что смешивание разных вакцин может быть эффективным.

Так, FDA (Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) планирует разрешить проводить ревакцинацию препаратом от коронавируса, отличным от того, которым делали первую прививку.

Ангела Меркель, например, вакцинировалась Moderna как второй дозой вакцины от коронавируса — при том, что первой ее прививкой была другая вакцина — Oxford-AstraZeneca.

В Британии выяснили, что у взрослых, которым смешали вакцины AstraZeneca и Pfizer, больше шансов иметь мягкие побочные симптомы.

Вакцина Moderna: как действует

Препарат разработала одноименная американская компания. Вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения.

Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.

Сначала исследователи создают алгоритм для выработки шиповидного белка вируса — молекулу мРНК. Происходит погружение молекулы мРНК в жировую липидную оболочку. После вакцинации мРНК-алгоритм попадает внутрь клетки. Клетка начинает производить шиповидный белок. За несколько дней процесс прекращается. Иммунная система распознает антигены. В ответ вырабатывает антитела и Т-клетки. За несколько дней организм дает иммунитет от коронавируса.

Вакцина Pfizer: как действует

Вакцина Pfizer, которая защищает от коронавируса на 94% (двумя дозами), и на 50% (одной дозой), вводится внутримышечно, серией из двух доз с интервалом 3-4 недели. Работает аналогично. Подробнее — смотрите в инфографике.

мРНК-вакцина — Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку