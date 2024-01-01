Что делать, если вы переели: простые рекомендации

Часто бывают ситуации, когда после сытного ужина, обеда или завтрака ощущаешь тяжесть в желудке. В это время начинаешь понимать, насколько важно соблюдать меру в следующий раз.

Бесконтрольное употребление пищи повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Нередко у любителей поесть развивается сахарный диабет второго типа, нарушается метаболизм, за которым следует ожирение. Если вы переели, воспользуйтесь советами, которые помогут облегчить ваше состояние.

Об этом пишет WebMD.

Прогуляйтесь

Легкая прогулка поможет стимулировать пищеварение и выровнять уровень сахара в крови. Или, если разрешает погода, отправляйтесь на неторопливую прогулку на велосипеде.

Пейте воду

Выпейте чашку воды после еды. Это может помочь вашему организму избавиться от лишней соли, которую вы получили с пищей, а также убережет вас от запоров. Продолжайте пить воду в течение дня, чтобы избежать обезвоживания.

Откажитесь от газировки

Если вы чувствуете, что переели, не пейте сладкие газированные напитки. Когда вы пьете газировку, вы проглатываете газ, который заполняет пищеварительную систему, это заставит вас чувствовать еще больший дискомфорт, связанный с распиранием.

Спланируйте следующий прием еды

Если вы сильно переборщили с калориями за праздничным столом, не расстраивайтесь. Даже если вы к утру увидите +2 кг на весах, это будет совсем не жир, а вода. Именно поэтому не нужно отчаиваться. Просто на следующий день после переедания, продолжайте питаться, как обычно, пить достаточно воды и соблюдать привычный режим.

Ешьте медленно

Желудку может потребоваться около 20 минут, чтобы сообщить мозгу, что он полон. Если вы съели слишком много в первые 10 минут, вы не дали своему мозгу возможности осознать это. Через полчаса вы наверняка почувствуете дискомфорт от слишком большого количества еды. Замедлите темп, и вы обнаружите, что не только съедите меньше калорий, но будете чувствовать себя более довольным.

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