Что делать при тепловом ударе: признаки, симптомы перегрева

Тепловой удар представляет собой явление, опасное для человеческой жизни, поэтому важно уметь своевременно распознавать его предвестники или первые тревожные симптомы. Какие признаки теплового удара и что делать в случае теплового истощения — в материале ТСН.ua.
Комплекс признаков, предшествующих тепловому удару, в медицине получил название термического истощения. Оно нарастает постепенно и означает, что в организме уже серьезно нарушены процессы терморегуляции и человеку необходимо срочно дать «остыть».
Обратите внимание: признаки и симптомы тепловых травм могут возникать в любом порядке.
Основные признаки термического удара такие:
- кожа пострадавшего становится холодной и липкой,
- появляется потница — алые высыпания на коже шеи, верхней части грудной клетки, в области паха, «гусиная кожа» на больших участках тела, которая исчезает, когда человек попадает в прохладную среду,
- начинает сильно кружиться голова,
- нарастают слабость и потемнение в глазах,
- сознание может «путаться»,
- образуется сильный пот,
- человека тошнит, может начаться рвота,
- сердцебиение становится слишком частым,
- иногда наблюдаются спазмы и судороги мышц,
- моча становится темного цвета (это один из первых симптомов обезвоживания организма).
Что делать в случае появления симптомов теплового удара
Министерство здравоохранения советует:
- Перейти в холодное помещение.
- Снять одежду, охладить потерпевшего. Помогут холодная ванночка или компрессы со смоченной в воде тканью.
- Пить воду.
- Если появляется потница, следить, чтобы область сыпи оставалась сухой. На участки с сыпью можно нанести специальную присыпку, но не крем или мазь.
- В случае судороги избегать физической активности, пока они не пройдут. Вызвать скорую помощь, если: судороги не исчезают дольше 1 часа, у человека проблемы с сердцем, соблюдает диету с низким содержанием соли.
- В ожидании медицинской помощи перейти в прохладное помещение.
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