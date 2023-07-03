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Что делать при тепловом ударе: признаки, симптомы перегрева

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
3280
Время на прочтение
2 мин
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Что делать при тепловом ударе: признаки, симптомы перегрева

Тепловой удар

Тепловой удар представляет собой явление, опасное для человеческой жизни, поэтому важно уметь своевременно распознавать его предвестники или первые тревожные симптомы. Какие признаки теплового удара и что делать в случае теплового истощения — в материале ТСН.ua.

Комплекс признаков, предшествующих тепловому удару, в медицине получил название термического истощения. Оно нарастает постепенно и означает, что в организме уже серьезно нарушены процессы терморегуляции и человеку необходимо срочно дать «остыть».

Обратите внимание: признаки и симптомы тепловых травм могут возникать в любом порядке.

Основные признаки термического удара такие:

  • кожа пострадавшего становится холодной и липкой,
  • появляется потница — алые высыпания на коже шеи, верхней части грудной клетки, в области паха, «гусиная кожа» на больших участках тела, которая исчезает, когда человек попадает в прохладную среду,
  • начинает сильно кружиться голова,
  • нарастают слабость и потемнение в глазах,
  • сознание может «путаться»,
  • образуется сильный пот,
  • человека тошнит, может начаться рвота,
  • сердцебиение становится слишком частым,
  • иногда наблюдаются спазмы и судороги мышц,
  • моча становится темного цвета (это один из первых симптомов обезвоживания организма).

Что делать в случае появления симптомов теплового удара

Министерство здравоохранения советует:

  • Перейти в холодное помещение.
  • Снять одежду, охладить потерпевшего. Помогут холодная ванночка или компрессы со смоченной в воде тканью.
  • Пить воду.
  • Если появляется потница, следить, чтобы область сыпи оставалась сухой. На участки с сыпью можно нанести специальную присыпку, но не крем или мазь.
  • В случае судороги избегать физической активности, пока они не пройдут. Вызвать скорую помощь, если: судороги не исчезают дольше 1 часа, у человека проблемы с сердцем, соблюдает диету с низким содержанием соли.
  • В ожидании медицинской помощи перейти в прохладное помещение.

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Дата публикации
Просмотры
3280
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