Что делать с тревожностью: простые советы

Каждый из нас в любой период жизни может беспокоиться.
В таком состоянии человек испытывает страх и беспокойство. Стрессовые ситуации часто сопровождаются тревогой, например, когда нам нужно принимать важные решения или сдавать экзамены или проходить собеседования. В условиях войны и критических ситуациях это состояние может усугубляться и влиять на наше здоровье.
Об этом пишет Центр общественного здоровья.
Следует понимать, что периодическая тревога – это нормально. Однако люди с тревожными расстройствами испытывают чрезмерную и интенсивную обеспокоенность в повседневной жизни тогда, когда объективных причин для этого нет.
Каковы симптомы тревоги?
- чувство беспокойства или напряжения, нервозность;
- ощущение надвигающейся опасности, паники или обреченности;
- учащенное сердцебиение и дыхание;
- потливость;
- дрожь;
- слабость или усталость;
- проблемы с концентрацией внимания или мнений;
- проблемы со сном;
- проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ)
- неспособность контролировать волнение;
- желание избегать вещей, вызывающих тревогу.
Если вы долгое время замечаете такие, возможно, у вас тревожное расстройство. Их есть несколько типов: генерализованное тревожное расстройство, фобии, агорафобия, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство. Каждый из этих типов, так или иначе, связан с состоянием тревоги и страха, который вы не можете контролировать.
Когда нужно обратиться к врачу?
- если вы очень часто нервничаете и чувствуете волнение, мешающее вашей работе и в повседневной жизни;
- ваш страх или беспокойство трудно контролируется;
- чувствуете депрессию, есть проблемы с алкоголем или наркотиками, или другие проблемы с психическим здоровьем, сопровождающиеся тревогой.
В случае имеющихся суицидальных мыслей или поведения – немедленно обратитесь за неотложной помощью!
Перечисленные симптомы могут не исчезать, а даже ухудшаться. В таком случае, обратитесь за консультацией к семейному врачу или психотерапевту. Своевременная медицинская помощь важна для сохранения вашего ментального здоровья. Не оставайтесь наедине с тревожными расстройствами.
В условиях военного положения ваше физическое и психическое здоровье является важной составляющей жизни, которая поможет нам побеждать и восстанавливать государство.
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