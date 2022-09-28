Что делать с тревожностью: простые советы

Каждый из нас в любой период жизни может беспокоиться.

В таком состоянии человек испытывает страх и беспокойство. Стрессовые ситуации часто сопровождаются тревогой, например, когда нам нужно принимать важные решения или сдавать экзамены или проходить собеседования. В условиях войны и критических ситуациях это состояние может усугубляться и влиять на наше здоровье.

Об этом пишет Центр общественного здоровья.

Следует понимать, что периодическая тревога – это нормально. Однако люди с тревожными расстройствами испытывают чрезмерную и интенсивную обеспокоенность в повседневной жизни тогда, когда объективных причин для этого нет.

Каковы симптомы тревоги?

чувство беспокойства или напряжения, нервозность;

ощущение надвигающейся опасности, паники или обреченности;

учащенное сердцебиение и дыхание;

потливость;

дрожь;

слабость или усталость;

проблемы с концентрацией внимания или мнений;

проблемы со сном;

проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ)

неспособность контролировать волнение;

желание избегать вещей, вызывающих тревогу.

Если вы долгое время замечаете такие, возможно, у вас тревожное расстройство. Их есть несколько типов: генерализованное тревожное расстройство, фобии, агорафобия, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство. Каждый из этих типов, так или иначе, связан с состоянием тревоги и страха, который вы не можете контролировать.

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Когда нужно обратиться к врачу?

если вы очень часто нервничаете и чувствуете волнение, мешающее вашей работе и в повседневной жизни;

ваш страх или беспокойство трудно контролируется;

чувствуете депрессию, есть проблемы с алкоголем или наркотиками, или другие проблемы с психическим здоровьем, сопровождающиеся тревогой.

В случае имеющихся суицидальных мыслей или поведения – немедленно обратитесь за неотложной помощью!

Перечисленные симптомы могут не исчезать, а даже ухудшаться. В таком случае, обратитесь за консультацией к семейному врачу или психотерапевту. Своевременная медицинская помощь важна для сохранения вашего ментального здоровья. Не оставайтесь наедине с тревожными расстройствами.

В условиях военного положения ваше физическое и психическое здоровье является важной составляющей жизни, которая поможет нам побеждать и восстанавливать государство.

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