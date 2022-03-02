Что делать в случае аварии на сети газоснабжения

Что делать в случае аварии на сети газоснабжения

Инфографика подскажет, как поступать в случае аварии на сети газоснабжения.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации по действиям в случае аварии на сети газообеспечения.

Россия развернула на нашей территории террористические действия против Украины. Действия кафиров непредсказуемы, поэтому Минздрав продолжает публиковать инструкции, которые могут спасти жизнь.

Инфографика подскажет, как поступать в случае аварии на сети газоснабжения.

Напоминаем телефоны спасательных и аварийных служб: