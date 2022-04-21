Что едят военные мира: эксперт исследовала меню армейской кухни разных стран (фото)

Чем кормят военных разных стран? Рассмотрим фото.

"Пока консультировала несколько волонтерских кухонь по поводу того как сделать сбалансированным питание военных с лимитированным доступом к очень простым продуктам, изучала военные кухни", – пишет автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon! Анастасия Голобородько.

Поэтому эксперт решила поделиться меню военных разных стран.

Вряд ли вы рассматривали как выглядит еда в армиях мира.

Украина

Два вида паштета, овощное рагу и каша с мясом, крекеры, чай

Фото Анастасия Голобородько.

США

Омлет, овсянка, печенье, какао или кофе и орешки

Канада

Рага, печенье с мармеладом, сок, кофе

Германия

Два вида паштета, рис с мясом и овощами, колбаски с капустой и горчицей, зерновой батончик, крекеры и печенье, шоколад, напитки

Великобритания

Паста, бобовые, арахис, рисовый суп, зерновые батончики, напитки

Хорватия

Два вида паштета, мед, рыба, мясное рагу, бульон, печенье, шоколад, цукаты

Франция

Бобы, мясное рагу, печенье, сладости, мюсли, напитки

Италия

Томатный суп, мясо, тортеллини, крекеры, фрукты, напитки

Литва

Бульон, мясо с овощами, печенье, шоколад, цукаты

Польша

Мясо с овощами, мед, сухофрукты, печенье, сгущенка

В Украине даже во время действия военного положения продолжают оказывать всю необходимую помощь людям с ВИЧ-инфекцией. Если вы в ней нуждаетесь, следует обратиться за этой ссылкой. Для граждан Украины, которые выехали за границу, также доступна помощь. Ее можно найти здесь.