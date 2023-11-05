Что эффективнее для похудения – секс или тренировка: результаты исследований

Сколько калорий тратится во время секса, а сколько во время тренировок

Многих интересует вопрос, сравнима ли интенсивность секса с тренировками, в каком случае мы теряем больше калорий, когда быстрее худеем.

Можно ли физическую нагрузку и расход энергии во время секса сравнить с пробежкой, с HIIT- тренировками, которые предусматривают чередование коротких интенсивных анаэробных упражнений и активного отдыха между ними.

Что эффективнее – спорт или секс

Для этого ученые из Монреальского университета решили исследовать, сколько калорий человек тратит в течение одного полового акта, и сравнить эти данные с расходом энергии на занятиях физкультурой.

Как отмечают авторы исследования, существует мнение, что расход энергии во время полового акта составляет от 100 до 300 ккал для каждого из его участников, хотя неизвестно ни одно исследование, которое бы сравнивало объемы затраченной энергии во время секса и во время физических упражнений для одного и того же испытуемого.

В результате проведенных экспериментов выяснилось, что средний расход энергии на один половой акт составил 101 ккал для мужчин (4,2 ккал в минуту) и 69,1 ккал для женщин (3,1 ккал в минуту).

Затем участники эксперимента провели 30 минут на беговой дорожке на средней скорости. Расход энергии при этом составил 275 ккал для мужчин (9,2 ккал в минуту) и 213 ккал для женщин (7,1 ккал в минуту).

Таким образом исследователи пришли к выводу, что секс можно считать лишь "умеренным" видом физической активности – расход энергии оказался меньше, чем во время занятий физкультурой.

Хотя занятия спортом гораздо эффективнее для расхода энергии и похудения, "эффективность" секса будет зависеть от каждого конкретного случая.

Физические нагрузки во время секса

Как утверждают специалисты, подготовительные игры, сравнимые с разминкой в спорте, ускоряют частоту сердечных сокращений, активизируют большое количество клеток мозга и нервных окончаний. В этот момент активно расходуются углеводы, сахара и крахмал, они помогают поддерживать ускоренное кровообращение и повышение температуры.

Основная часть акта очень индивидуальна и зависит от темпераментов обоих партнеров и их сочетания. По нагрузке можно сравнить с кардио средней и низкой интенсивности с частотой сердцебиения 60-70% от наибольшего. А может быть и как ультраинтенсивная интервальная нагрузка с выходом в анаэробный режим энергообеспечения.

Кроме включения кардио респираторной системы, вовлечены все мышцы тела, обеспечивающие комплексную работу. Выплеск огромного количества гормонов в апогее сексуального взаимодействия также нуждается в обеспечении энергией. И на пике удовольствия, кроме изменений гормонального фона, происходят резкий скачок пульса и сокращение большего количества двигательных мышц. Говоря о сексе как об энергозатратном процессе, стоит отметить интенсивную работу всех систем организма: мышечной, нервной, гормональной, респираторной кардио. Хотя и мышцы тратят не столько калорий, сколько во время средней тренировки в зале.

В любом случае, занимаясь сексом, лучше думать о состоянии и отношении к своему партнеру, а не о калориях и замене упущенной тренировки.

Читайте также: