Что есть, чтобы лучше спать: врачи назвали неожиданные продукты от бессонницы

По данным Национальных институтов здоровья США (NIH), нарушения сна беспокоят десятки миллионов людей, а примерно каждый третий взрослый регулярно сталкивается с бессонницей или сном.

Специалисты подчеркивают: во многих случаях качество сна можно улучшить без медикаментов достаточно скорректировать рацион.

Киви — естественный «активатор» здорового сна

Врач Уильям В. Ли, автор книги Eat to Beat Disease, отмечает: киви способен не только продлевать сон, но и ускорять засыпание.

Оптимальный вариант — два плода примерно за час до сна.

Киви содержит серотонин, который влияет на нервную систему через блуждающий нерв, способствуя расслаблению мозга и тела.

Это запускает естественные процессы умиротворения, благодаря которым уснуть становится гораздо легче.

Специалисты по натуральной медицине также называют киви одним из самых мощных, но недооцененных продуктов для нормализации сна. Кроме серотонина, он богат витамином C, фолатами и антиоксидантами, которые поддерживают стабильную работу нервной системы.

Тыквенные семена — поддержка нервной системы и гормонов

Еще один важный продукт для сна — семена тыквы, содержащие магний и цинк.

Эти микроэлементы помогают успокоить нервную систему, снизить уровень стрессовых гормонов и поддержать гормональный баланс.

Магний способствует расслаблению тела и уменьшению уровня кортизола, а цинк участвует в выработке гормонов, влияющих на глубину и стабильность сна.

Для женщин это особенно важно, ведь баланс прогестерона напрямую связан с качеством ночного отдыха.

Бобовые — стабильный сон без ночных пробуждений

Нут и чечевица помогают избегать резких колебаний уровня сахара в крови, часто провоцирующих ночные пробуждения.

Такие «сахарные качели» могут вынуждать человека просыпаться между 2 и 3 часами ночи.

Кроме того, бобовые содержат витамин B6, необходимый для синтеза серотонина и поддержки гормонов, регулирующих цикл сна.

Ячмень — воздействие через кишечник и нервную систему

Ячмень содержит бета-глюкан — тип клетчатки, питающей полезные бактерии кишечника.

В процессе ферментации образуются вещества, уменьшающие воспаление и активирующие нервную систему в режиме покоя.

Это способствует переходу организма в состояние расслабления, которое критически важно для быстрого и глубокого сна.

Жирная рыба — уменьшение воспалительных процессов в мозге

Лосось, скумбрия и сардины — источники омега-3 жирных кислот, которые положительно влияют на работу мозга.

Специалисты рекомендуют употреблять рыбу несколько раз в неделю небольшими порциями.

Омега-3 снижают воспаление в нервной системе, которое может усугублять качество сна и вызвать трудности с засыпанием.

Ромашковый чай — мягкое природное успокоение

Ромашка не продукт питания, но часто используется как натуральное средство для улучшения сна.

Она содержит апигенин — вещество, которое влияет на рецепторы мозга, ответственные за расслабление.

В результате снижается тревожность, замедляется активность нервной системы и облегчается засыпание.

Питание оказывает непосредственное влияние на качество сна. Добавление к рациону киви, тыквенных семян, бобовых, ячменя, жирной рыбы и ромашки может стать природной снотворной альтернативой и помочь восстановить здоровый, глубокий сон без медикаментов.

