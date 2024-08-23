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Что есть, чтобы похудеть в талии: шесть лучших белковых продуктов для плоского живота

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Что есть, чтобы похудеть в талии: шесть лучших белковых продуктов для плоского живота

Что есть, чтобы похудеть в животе

Как похудеть в животе без спорта, что нужно есть

Если не удалось похудеть летом, не нужно разочаровываться и откладывать похудение до следующего теплого времени года, а продолжать двигаться к своей цели.

По мнению диетологов похудеть в животе, сделать его плоским помогут продукты с высоким содержанием белка, которые следует употреблять при каждом приеме пищи. Ведь белок – это не только для наращивания мышц, важная роль белка для похудения в том, что он обеспечивает долговременное чувство сытости, которое так необходимо для потере веса.

Что есть, чтобы похудеть в животе

Эксперты назвали шесть продуктов с высоким содержанием белка, которые нужно регулярно потреблять, чтобы похудеть. Эти продукты не только полезны для похудения, но и полезны для здоровья. Кроме того, что немаловажно, это доступные продукты.

Греческий йогурт

«Греческий йогурт – это вкусная еда с высоким содержанием белка, не требующая приготовления, особенно на завтрак. Люди склонны думать, что яйца содержат много белка, но одно яйцо содержит только 6 г белка по сравнению с 3/4 стакана йогурта, в котором 15 г белка на порцию», – уверяет диетология Лейни Юнкин. К греческому йогурту можно добавить ягоды, фрукты, орехи, семена.

Греческий йогурт / ©
Греческий йогурт

Нежирное мясо

Включив нежирное мясо, например, лосось или курицу в рацион, можно значительно снизить количество калорий из насыщенных жиров. Нежирные белки особенно полезны для тех, кто хочет потерять висцеральный жир.

К курице или лососю диетологи советуют добавить половину тарелки некрахмалистых овощей, таких как брокколи или цельное зерно.

Не жирное мясо / ©
Не жирное мясо

Яйца

Для завтрака с высоким содержанием белка идеально подойдут яйца, их можно есть с тостами, готовить омлеты с овощами, варить и т.д. Одно яйцо содержит 6 г белка. « Белок, содержащийся в яйцах, может усилить термический эффект пищи и ускорить метаболизм», – говорит диетология Жанетт Кимсзал.

Как отмечают эксперты, какой бы ни была ваша цель — увеличить мышечную массу ускоряющего метаболизм тела или просто сжечь жир, яйца должны быть основной частью вашего рациона.

Яйец / ©
Яйец

Сыр

Сыр очень важный источник белка, его обязательно нужно потреблять на завтрак. Диетология Триста Бест отмечает, что « пол стакана сыра может обеспечить около 13 г белка и очень мало калорий, только 80 на порцию». Кроме того, сыр является источником важных питательных элементов, включая кальций, фосфор, селен и витамин B12, необходимые для здоровья костей, иммунной функции и общего здоровья.

Сыр / ©
Сыр

Тофу

Тофу – отличный продукт для тех, кто хочет сократить потребление мяса и выбирает вегетарианскую пищу. Благодаря высокому содержанию белка и низкому содержанию насыщенных жиров, он особенно эффективен в наращивании мышц и снижении веса.

«Тофу содержит незаменимые аминокислоты для набора мышечной массы, а также содержит низкое количество насыщенных жиров, которые помогают снизить жир на животе, – уверяет диетология Кэтрин Джервасио. – Он содержит около 10 г белка на 100-граммовую порцию. И содержит всего 83 калории. Тофу можно обжарить с листовой зеленью, приготовить омлет (вместо яиц) на веганский завтрак или добавить в салаты».

Тофу / ©
Тофу

Недозрелые соевые бобы (эдамаме)

Эдамаме – это богатое белком растение, которым можно наслаждаться как в свежем виде, так и жареным. "Одна чашка вареного эдамаме содержит 17 г белка, а также 8 г клетчатки на один прием пищи. Белок и клетчатка вместе помогают подавить гормоны голода, держать вас сытыми и помогают потерять вес»,   – считает диетология Лейни Юнкин.

Бобы эдамаме / ©
Бобы эдамаме

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