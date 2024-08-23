Что есть, чтобы похудеть в талии: шесть лучших белковых продуктов для плоского живота

Как похудеть в животе без спорта, что нужно есть

Если не удалось похудеть летом, не нужно разочаровываться и откладывать похудение до следующего теплого времени года, а продолжать двигаться к своей цели.

По мнению диетологов похудеть в животе, сделать его плоским помогут продукты с высоким содержанием белка, которые следует употреблять при каждом приеме пищи. Ведь белок – это не только для наращивания мышц, важная роль белка для похудения в том, что он обеспечивает долговременное чувство сытости, которое так необходимо для потере веса.

Что есть, чтобы похудеть в животе

Эксперты назвали шесть продуктов с высоким содержанием белка, которые нужно регулярно потреблять, чтобы похудеть. Эти продукты не только полезны для похудения, но и полезны для здоровья. Кроме того, что немаловажно, это доступные продукты.

Греческий йогурт

«Греческий йогурт – это вкусная еда с высоким содержанием белка, не требующая приготовления, особенно на завтрак. Люди склонны думать, что яйца содержат много белка, но одно яйцо содержит только 6 г белка по сравнению с 3/4 стакана йогурта, в котором 15 г белка на порцию», – уверяет диетология Лейни Юнкин. К греческому йогурту можно добавить ягоды, фрукты, орехи, семена.

Греческий йогурт

Нежирное мясо

Включив нежирное мясо, например, лосось или курицу в рацион, можно значительно снизить количество калорий из насыщенных жиров. Нежирные белки особенно полезны для тех, кто хочет потерять висцеральный жир.

К курице или лососю диетологи советуют добавить половину тарелки некрахмалистых овощей, таких как брокколи или цельное зерно.

Не жирное мясо

Яйца

Для завтрака с высоким содержанием белка идеально подойдут яйца, их можно есть с тостами, готовить омлеты с овощами, варить и т.д. Одно яйцо содержит 6 г белка. « Белок, содержащийся в яйцах, может усилить термический эффект пищи и ускорить метаболизм», – говорит диетология Жанетт Кимсзал.

Как отмечают эксперты, какой бы ни была ваша цель — увеличить мышечную массу ускоряющего метаболизм тела или просто сжечь жир, яйца должны быть основной частью вашего рациона.

Яйец

Сыр

Сыр очень важный источник белка, его обязательно нужно потреблять на завтрак. Диетология Триста Бест отмечает, что « пол стакана сыра может обеспечить около 13 г белка и очень мало калорий, только 80 на порцию». Кроме того, сыр является источником важных питательных элементов, включая кальций, фосфор, селен и витамин B12, необходимые для здоровья костей, иммунной функции и общего здоровья.

Сыр

Тофу

Тофу – отличный продукт для тех, кто хочет сократить потребление мяса и выбирает вегетарианскую пищу. Благодаря высокому содержанию белка и низкому содержанию насыщенных жиров, он особенно эффективен в наращивании мышц и снижении веса.

«Тофу содержит незаменимые аминокислоты для набора мышечной массы, а также содержит низкое количество насыщенных жиров, которые помогают снизить жир на животе, – уверяет диетология Кэтрин Джервасио. – Он содержит около 10 г белка на 100-граммовую порцию. И содержит всего 83 калории. Тофу можно обжарить с листовой зеленью, приготовить омлет (вместо яиц) на веганский завтрак или добавить в салаты».

Тофу

Недозрелые соевые бобы (эдамаме)

Эдамаме – это богатое белком растение, которым можно наслаждаться как в свежем виде, так и жареным. "Одна чашка вареного эдамаме содержит 17 г белка, а также 8 г клетчатки на один прием пищи. Белок и клетчатка вместе помогают подавить гормоны голода, держать вас сытыми и помогают потерять вес», – считает диетология Лейни Юнкин.

Бобы эдамаме

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