Что есть для улучшения памяти: диетологи назвали 10 лучших продуктов

Как улучшить память

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Наш мозг потребляет огромное количество энергии и требует регулярной подкормки специфическими нутриентами, витаминами и антиоксидантами, чтобы оставаться острым и сосредоточенным на протяжении всей жизни. Хотя один отдельный продукт не может гарантировать мгновенного улучшения когнитивных способностей, сбалансированный рацион из десяти определенных диетологами компонентов способен существенно поддержать память и замедлить возрастные изменения. Диетологи рассказали, какие продукты есть, чтобы меньше забывать.

Жирная морская рыба

Жирная морская рыба, как лосось, форель, сардины и сельдь, является одним из самых мощных продуктов для поддержания нервной системы. Она содержит большое количество жирных кислот омега-3, которые служат важным строительным материалом для клеток мозга и улучшают функционирование нейронных связей.

Яркие ягоды

Яркие лесные и садовые ягоды, в частности черника, богаты антоцианами — мощными растительными антиоксидантами. Они нейтрализуют окислительный стресс, уменьшают воспалительные процессы в тканях мозга и улучшают коммуникацию между нейронами.

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Орехи и семена

Орехи и семена, среди которых грецкие орехи, миндаль, а также семена тыквы и льна, содержат большое количество витамина Е, полезных жиров, цинка и магния. Они эффективно защищают клеточные мембраны от свободных радикалов и поддерживают концентрацию внимания.

Зеленые листовые овощи

Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста кейл и брокколи, содержат комплекс витамина К, лютеина, фолиевой кислоты и бета-каротина. Эти нутриенты помогают замедлить естественное понижение умственной активности с возрастом и поддерживают общую скорость обработки информации.

Яйца

Обычные яйца служат отличным источником витаминов группы B и холина. Последний микронутриент жизненно необходим для синтеза ацетилхолина — важного нейромедиатора, отвечающего за обучение и сохранение воспоминаний.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты, включая овсянку, бурый рис, киноа и цельнозерновой хлеб, обеспечивают мозг стабильным потоком энергии в виде медленных углеводов. Они также содержат витамины группы B, помогая удерживать высокий уровень концентрации в течение дня.

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Качественный кофе

Качественный кофе при умеренном потреблении снабжает организм кофеином и ценными антиоксидантами. Кофеин блокирует аденозин, помогающий оставаться бодрым, улучшает настроение и остроту восприятия.

Зеленый чай

Зеленый чай сочетает мягкое действие кофеина и аминокислоты L-теанина. Такое сочетание способствует улучшению рабочей памяти, повышает бдительность и в то же время помогает расслабиться без лишнего возбуждения.

Темный шоколад

Темный шоколад с высоким содержанием какао от семидесяти процентов богат флавоноидами. Эти растительные соединения способны концентрироваться в зонах мозга, отвечающих за память и процесс обучения, стимулируя пластичность нейронов.

Авокадо

Авокадо обеспечивает организм полезными мононенасыщенными жирами и витамином Е. Оно поддерживает здоровое кровообращение, улучшает поставки кислорода нейронам и создает благоприятные условия для полноценной умственной деятельности.

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