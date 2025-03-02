Что есть, когда болят суставы: добавьте это в свой рацион

Чтобы поддерживать здоровье суставов, очень важен баланс белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов в нашем рационе.

В последнее время люди употребляют всевозможные добавки для суставов. Хотя на самом деле большинство из них не обладают доказательной эффективностью. В то же время питание – один из существенных и доказанных факторов воздействия на суставы.

Что нужно включить в рацион

Продукты, богатые серой и селеном

Сера играет немаловажную роль в синтезе хрящевой ткани. Достаточное количество содержится в продуктах, где есть белок – все виды мяса и рыбы, бобовые, крупы, яйца, кисломолочные продукты.

Селен – способствует встраиванию серы в структуру хряща. Очень важен микроэлемент здоровья суставов. Он участвует в процессах их питания и увлажнения. Обогатить свой рацион селеном можно, используя такие продукты как бразильский орех, рыба (сардины, лосось, сельдь), чеснок, яйца, курица и индейка, печень говяжья, грибы, сыр, крупы и бобовые.

Продукты, богатые витамином С

О пользе витамина С знают все. В организме этот витамин не вырабатывается, поэтому он должен поступать с пищей. Если не получать его в достаточном количестве, развивается гиповитаминоз, а этого нельзя допускать. Витамин С необходим для синтеза коллагена, а это кожа, кости, суставы, связки, участвует в процессе свертывания крови, необходимое для поддержания эластичности и прочности сосудистой стенки и для иммунной защиты.

Киви, квашеная капуста, ягоды, цитрусовые, перец – основные и доступные источники витамина С.

Витамин D

Сливочное масло, печень трески, яичные желтки. Во всех этих продуктах содержится большое количество витамина D.

Жирная рыба и растительное масло

Эти продукты – источники полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Как и коллаген, они поддерживают упругость тканей и хрящей. Кроме того, активно участвуют в усвоении других нутриентов. Больше всего омега-3 содержится в сельди, нерке, кете, скумбрии, сардинах. Также богаты жирными кислотами льняное и оливковое масла. Морская капуста, бразильский орех, коричневый рис.

Раньше мы писали, как улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

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